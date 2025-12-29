כיכר השבת
נסחף מול המצלמות: החיפושים נמשכים תחת תנאי מזג אוויר קשים 

אחר הצהריים החלו סריקות בעקבות חשש לטביעת אדם בנחל חברון, שהחלו לאחר שאותו אדם נראה מנסה לחלץ רכב ששקע במים סמוך למעבר מיתר - ונסחף בזרם העז | נכון לשעה זו הסריקות עדיין נמשכות, כאשר מזג האוויר באזור קר וגשום (בארץ)

תיעוד ממהלך החיפושים (צילום: יחל"צ עציון-יהודה)

אחר הצהריים החלו סריקות בעקבות חשש לטביעת אדם בנחל חברון, שהחלו לאחר שאותו אדם נראה מנסה לחלץ רכב ששקע במים סמוך למעבר מיתר - ונסחף בזרם העז.

מיד עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום כוחות רבים ביניהם מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה ויחידת החילוץ ערד. הכוחות ביצעו סריקות מקיפות לאורך שתי גדות הנחל שזורם בצורה איתנה כל העת, והיובלים המתפלגים ממנו, לאורך של למעלה מ15 קילומטרים.

הסריקות מבוצעות בצורה רגלית, תוך הפעלת היחידה האווירית של משטרת ישראל וצוותי הרחפנים של יחידות החילוץ לצורך סריקות ממבט עילי.

נכון לשעה זו הסריקות עדיין נמשכות, כאשר מזג האוויר באזור קר וגשום. כמו כן, יחידות חילוץ נוספות מרחבי הארץ נערכות להצטרף לסריקות מחר (שלישי) במידת הצורך.

