הזוי: נערים הפעילו מעבדת סמים ענקית מעל... גן ילדים | צפו

המעבדה שהתגלתה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
המעבדה שהתגלתה (צילום: דוברות המשטרה)
בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת רומ"ח במרחב מנשה, חשפו השוטרים דירה בעיר חריש ששימשה על פי החשד כמעבדת גידול והפצת סמים – הממוקמת מעל גן ילדים.
במהלך חיפוש שנערך במקום איתרו השוטרים ציוד ייעודי לגידול סמים וכן שתילים החשודים כסם מסוכן מסוג קנאביס.
במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים בהפעלת המעבדה - שני קטינים ובגיר נוסף, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלאו.
בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום רביעי 18.3.26
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות הסמים, במיוחד כאשר פעילות פלילית מתבצעת בסמוך למוסדות חינוך ועלולה לסכן את שלום הציבור וביטחון הילדים".
0 תגובות