הזוי: נערים הפעילו מעבדת סמים ענקית מעל... גן ילדים | צפו

בלשי המשטרה בשיתוף עם לוחמי יחידת רומ"ח, חשפו דירת גידול של סמים מסוגים שונים, בעיר חריש. המעבדה, כך על פי דיווח השוטרים, הופעלה על ידי נערים קטינים | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)

המעבדה שהתגלתה (צילום: דוברות המשטרה)

בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת רומ"ח במרחב מנשה, חשפו השוטרים דירה בעיר חריש ששימשה על פי החשד כמעבדת גידול והפצת סמים – הממוקמת מעל גן ילדים.

במהלך חיפוש שנערך במקום איתרו השוטרים ציוד ייעודי לגידול סמים וכן שתילים החשודים כסם מסוכן מסוג קנאביס.

במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים בהפעלת המעבדה - שני קטינים ובגיר נוסף, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלאו.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום רביעי 18.3.26

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות הסמים, במיוחד כאשר פעילות פלילית מתבצעת בסמוך למוסדות חינוך ועלולה לסכן את שלום הציבור וביטחון הילדים".

אי אפשר לברוח , בסוף נתפסים , גם אם תתן מכה של מליון , בסוף או בהתחלה חוטפים
