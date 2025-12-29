הכוחות מבצעים סריקות: חשש גדול לאדם שנסחף בנחל המוכר

מזג האוויר הסוער: מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה ושוטרי מחוז ש"י של משטרת ישראל, מבצעים ברגעים אלו (שני) סריקות בעקבות חשש להיסחפות אדם בנחל מיתר.

המתנדבים פועלים יחד עם צוות מיחידת החילוץ ערד של מחוז דרום בסריקות לאיתור דמות שנראתה לאחרונה בתוך זרם המים בנחל מיתר.

מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה פועלים במקום עם צוות חילוץ מים זורמים (חמ"ז) מתוגבר לאחר שעל פי דיווח שהתקבל במוקד 100 של משטרת ישראל, נראתה הדמות לאחרונה כאשר היא מנסה לחלץ רכב השקוע במים ונסחפת עם הזרם העז.

מוקדם יותר היום דווח, על רעש מחריד של התנפצות הקיץ בצהריים את השקט ברחוב הרצל המפורסם בתל אביב. מרפסת של בניין מגורים ישן קרסה לפתע מגובה, כשהיא גוררת איתה טונות של בטון והרס אל המדרכה הסואנת שמתחתיה.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 13:02 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן, על מרפסת שקרסה ברחוב הרצל בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב, גבר כבן 70 במצב קשה, עם חבלת ראש. טל

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב וחובש מד"א שמעון פרש, סיפרו: "מדובר במרפסת שככה"נ קרסה. הגבר שכב על המדרכה בסמוך למבנה כשהוא בהכרה מעורפלת ומסביבו לבנות שקרסו, הוא סבל מחבלה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה".