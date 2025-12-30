כיכר השבת
במליאת הכנסת

"שתראה את המדינה פורחת": אחמד טיבי חגג יום הולדת - וקיבל ברכה | צפו

את נאומו הקצר בן הדקה במליאת הכנסת, ניצל אושר שקלים מהליכוד כדי לברך את חבר הכנסת אחמד טיבי שציין יום הולדת 67 לפני כשבוע וחצי: "שתזכה לראות את חיילנו הקדושים משמידים את כל המחבלים" | צפו (בכנסת)

1תגובות
(צילום: באדיבות ערוץ הכנסת)

חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד ניצל היום (שלישי) את נאומו הקצר בן הדקה שניתן לו במליאת הכנסת - כדי להעביר ברכה לחבר הכנסת אחמד טיבי, שלא מכבר חגג יום הולדת.

"בשבוע שעבר ציין אחמד טיבי יום הולדת", הקריא שקלים. "ברצוני לאחל לו כקולגה שתזכה להאריך ימים ולראות את מדינת ישראל צומחת, פורחת, משגשגת, קולטת עלייה ומקיימת קשרי שכנות טובה בין עמי האזור ומחסלת את כל אויבנו מבית ומחוץ".

הוא המשיך בברכתו: "כמו כן שתזכה לראות את חיילנו הקדושים משמידים את כל המחבלים הארורים ותמשיך לראות בחורבנה של עזה וכל מבקשי רעתנו".

לדבריו, "ואם תבקש יפה, נוכל לסייע לך להקים מדינה לעם המומצא הפלסטיני במקום אחר רק לא באדמת ארץ הקודש".

אחמד טיבי חגג את יום הולדתו ה-67 ביום שישי לפני כשבוע וחצי. הוא נולד בשנת 1958 בטייבה שבמרכז הארץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יפה
יובל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר