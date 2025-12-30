חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד ניצל היום (שלישי) את נאומו הקצר בן הדקה שניתן לו במליאת הכנסת - כדי להעביר ברכה לחבר הכנסת אחמד טיבי, שלא מכבר חגג יום הולדת.

"בשבוע שעבר ציין אחמד טיבי יום הולדת", הקריא שקלים. "ברצוני לאחל לו כקולגה שתזכה להאריך ימים ולראות את מדינת ישראל צומחת, פורחת, משגשגת, קולטת עלייה ומקיימת קשרי שכנות טובה בין עמי האזור ומחסלת את כל אויבנו מבית ומחוץ".

הוא המשיך בברכתו: "כמו כן שתזכה לראות את חיילנו הקדושים משמידים את כל המחבלים הארורים ותמשיך לראות בחורבנה של עזה וכל מבקשי רעתנו".

לדבריו, "ואם תבקש יפה, נוכל לסייע לך להקים מדינה לעם המומצא הפלסטיני במקום אחר רק לא באדמת ארץ הקודש".

אחמד טיבי חגג את יום הולדתו ה-67 ביום שישי לפני כשבוע וחצי. הוא נולד בשנת 1958 בטייבה שבמרכז הארץ.