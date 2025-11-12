שוד התקליטנית: הגנב מכר את הציוד היקר שלה בעשירית מחיר | צפו

איך שתקליט מסתובב לו: ציוד הגברה בשווי כספי רב, המשמש מקור פרנסתה של תקליטנית מבית שמש, נגנב באישון ליל ממחסן בניין מגוריה. היום (רביעי) הוגש כתב אישום נגד הגנב, תושב העיר אשקלון. 'כיכר השבת' מפרסם את תיעוד מצלמות האבטחה מרגעי הגניבה.

חקירת האירוע נפתחה לפני כחודשיים, בחודש ספטמבר, על ידי תחנת בית שמש שבמרחב ציון במשטרת ישראל. במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה ואיסוף מודיעין רב.

התברר במהלך החקירה כי ציוד ההגברה הגנוב נמכר במהירות במחיר זעום לתושב העיר. אותו תושב נחקר גם הוא בשל כך. מרביתו של הציוד שנגנב הושב לידי בעליו.

מחקירת המקרה, ועל פי עובדות כתב האישום, שהוגש הבוקר על ידי יחידת התביעות של מחוז ירושלים, עולה כי בתאריך 6.9 באישון לילה, הגיע הנאשם, בן 38, אל בניין מגורים בבית שמש כשהוא נושא עמו עגלת משא ותיק גב גדול. הוא נכנס אל הלובי ובאמצעות המעלית ירד אל קומת המחסן.

בהמשך פרץ למחסן, השייך לדיירת שעוסקת למחייתה בתקליטנות, וגנב מהמחסן ציוד - רמקולים, מיקסר, עמודי תאורה, כבלים ועוד, בשווי כולל של 15,000 ש"ח לערך. מיד לאחר שהעמיס לרשותו את הציוד, עזב הנאשם את המחסן, עלה במעלית ויצא מהבניין.

עוד נודע, כי זמן קצר לאחר מעשיו, תוך כחצי שעה, כבר פרסם הנאשם למכירה ברשת החברתית את הציוד אותו גנב, הנמוך משמעותית משוויו, וכבר באותו היום הרכוש הגנוב נרכש על ידי צעיר תושב בית שמש תמורת סכום של 2,300 ש"ח בלבד.

במסגרת החקירה, הגיעו חוקרי תחנת בית שמש אל הרוכש, ובהמשך לכך נודעה זהותו של הנאשם. לאחר שניתן נגדו צו מעצר בבימ"ש, הוא אותר ונעצר בעיר מגוריו אשקלון והועבר לחקירה בתחנת בית שמש - חקירה שהבשילה בימים האחרונים לכדי כתב אישום זה שהוגש הבוקר, לצד בקשה להורות על המשך מעצרו.

"נמשיך לפעול לסיכול ומיגור עבירות הרכוש השונות, תוך מיצוי יכולות ואמצעים, איתורם של מעורבים בכך וחקירתם המקצועית במטרה למצות את הדין עם עבריינים הפוגעים בביטחונו של האזרח וברכושו", נמסר מהמשטרה.