אב משפחה בן 29 מדרום פלורידה נעצר לאחר שעל פי החשד גנב כ־400 פאונד אבוקדו ממטע חקלאי באזור במחוז מיאמי־דייד בדרום ארצות הברית - במטרה למכור את הפריות הגנובים ולהשיג כסף לרכישת מתנות לילדיו לרגל החגים הנוצריים.

האירוע התרחש בשעות הלילה המאוחרות, סמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר של יום שני השבוע. שוטר שסייר באזור הבחין ברכב מרצדס שחור חונה בצד הדרך, בסמוך לשטח חקלאי מגודר.

כאשר התקרב למקום, הבחין בגבר לבוש כהה כשהוא קוטף אבוקדו מהעצים, ממלא שקיות גדולות ומעמיס את הפרי לתא המטען של הרכב.

בבדיקה שערכו השוטרים במקום נמצאו עשרות שקיות מלאות אבוקדו, וכן כמות נוספת של פרי שכבר הועמסה לרכב. על פי המשטרה, המשקל הכולל של האבוקדו שנגנב עמד על כ־400 פאונד, שהם כ־180 קילוגרמים, והערך הכספי הוערך בכ־800 דולר.

500 קילומטר של הרס: הנשק שיחדור כל הגנה ויחריב בונקרים בעומק האדמה יוסי נכטיגל | 13:37

על פי הדיווח, החשוד חדר לשטח המטע דרך חור בגדר, -מה שהוביל להוספת אישום של הסגת גבול לשטח חקלאי סגור. בחקירתו סיפר כי הוא מובטל, אב לשני ילדים קטנים, וכי תכנן למכור את האבוקדו בדוכנים או באופן פרטי כדי להשיג כסף לקניית מתנות לחג.

החשוד הודה כי היה מודע לכך שמדובר במעשה בלתי חוקי, אך טען כי מצבו הכלכלי הקשה דחף אותו לפעול. הוא נעצר במקום ללא התנגדות והועבר למעצר במחוז מיאמי־דייד.

נגד האיש הוגשו אישומים בגין גניבה מדרגה שלישית והסגת גבול. בית המשפט קבע לו ערבות בסך 5,000 דולר, והוא מוחזק במתקן כליאה עד להמשך ההליכים המשפטיים בעניינו.

במשטרה ציינו כי גניבות ממטעי אבוקדו אינן נדירות באזור, במיוחד בתקופות שבהן מחיר הפרי גבוה, וכי מדובר בתופעה שפוגעת קשות בחקלאים המקומיים.