כיכר השבת
נתפס ליד העצים

עצוב: אב משפחה נתפס גונב 180 ק"ג אבוקדו כדי לממן מתנות חג לילדיו

המשטרה בפלורידה עדכנה כי אב משפחה נעצר לאחר שגנב 180 ק"ג אבוקדו ממטע חקלאי כדי למכור ולקנות מתנות חג לילדיו לקראת החגים הנוצריים | הוא נתפס ליד עצי האבוקדו כשהוא עם שקיות גדולות מעמיס את הפירות (בעולם, משפט)

ממרח אבוקדו ובצל סגול (צילום: shutterstock)

אב משפחה בן 29 מדרום פלורידה נעצר לאחר שעל פי החשד גנב כ־400 פאונד אבוקדו ממטע חקלאי באזור במחוז מיאמי־דייד בדרום ארצות הברית - במטרה למכור את הפריות הגנובים ולהשיג כסף לרכישת מתנות לילדיו לרגל החגים הנוצריים.

האירוע התרחש בשעות הלילה המאוחרות, סמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר של יום שני השבוע. שוטר שסייר באזור הבחין ברכב מרצדס שחור חונה בצד הדרך, בסמוך לשטח חקלאי מגודר.

כאשר התקרב למקום, הבחין בגבר לבוש כהה כשהוא קוטף אבוקדו מהעצים, ממלא שקיות גדולות ומעמיס את הפרי לתא המטען של הרכב.

בבדיקה שערכו השוטרים במקום נמצאו עשרות שקיות מלאות אבוקדו, וכן כמות נוספת של פרי שכבר הועמסה לרכב. על פי המשטרה, המשקל הכולל של האבוקדו שנגנב עמד על כ־400 פאונד, שהם כ־180 קילוגרמים, והערך הכספי הוערך בכ־800 דולר.

על פי הדיווח, החשוד חדר לשטח המטע דרך חור בגדר, -מה שהוביל להוספת אישום של הסגת גבול לשטח חקלאי סגור. בחקירתו סיפר כי הוא מובטל, אב לשני ילדים קטנים, וכי תכנן למכור את האבוקדו בדוכנים או באופן פרטי כדי להשיג כסף לקניית מתנות לחג.

החשוד הודה כי היה מודע לכך שמדובר במעשה בלתי חוקי, אך טען כי מצבו הכלכלי הקשה דחף אותו לפעול. הוא נעצר במקום ללא התנגדות והועבר למעצר במחוז מיאמי־דייד.

נגד האיש הוגשו אישומים בגין גניבה מדרגה שלישית והסגת גבול. בית המשפט קבע לו ערבות בסך 5,000 דולר, והוא מוחזק במתקן כליאה עד להמשך ההליכים המשפטיים בעניינו.

במשטרה ציינו כי גניבות ממטעי אבוקדו אינן נדירות באזור, במיוחד בתקופות שבהן מחיר הפרי גבוה, וכי מדובר בתופעה שפוגעת קשות בחקלאים המקומיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר