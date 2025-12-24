האלימות נגד נהגי האוטובוסים: המשטרה מעדכנת לפני זמן קצר (רביעי), כי הוגש כתב אישום כנגד נוסע שהשליך בקבוק סודה על נהג אוטובוס.

לפני כחודשיים, התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות מקרה אלימות חמור כלפי נהג אוטובוס תחבורה ציבורית, במהלך עבודתו, בתחנה בשכונת ארמון הנציב בירושלים.

עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים בחקירה, שממנה עלה כי נהג האוטובוס, הגיע לתחנה ופתח את דלתות האוטובוס לצורך העלאת נוסעים.

בשלב זה, עלה הנאשם לאוטובוס, ניגש לעבר הנהג כשהוא נוהג באוטובוס, והחל עמו בוויכוח, שסיבותיו לא התבררו עד כה.

במהלך המקרה, אחז הנאשם בבקבוק פלסטיק מלא בסודה והשליכו לעבר הנהג. בהמשך, אחז הנאשם בבקבוק זכוכית והטיחו לעבר הנהג, כאשר הבקבוק פגע בראשו של הנהג וניתז לעבר חלון האוטובוס, שנופץ לרסיסים. כתוצאה מהמעשים, נגרמה לנהג חבלה של ממש וכן, נגרם נזק כבד לאוטובוס.

בעקבות התקיפה, עצר הנהג את האוטובוס ופתח את דלתותיו, והנאשם נמלט מהמקום. שוטרי תחנת עוז פעלו במהירות, אספו ממצאים, גבו עדויות וביצעו פעולות חקירה מגוונות, אשר הובילו לאיתורו ולמעצרו של החשוד במעשה.

החשוד בן 39, ממעלה אדומים נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנה, שבסיומה גובשה תשתית ראייתית נגדו. היום, עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים, בגין תקיפת עובד ציבור שגרמה לחבלה של ממש והיזק לרכוש במזיד.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מקרה של אלימות כלפי עובדי ציבור, ובפרט כלפי נהגי תחבורה ציבורית המבצעים את עבודתם למען הציבור. נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל גילוי אלימות, ונמצה את הדין עם כל מי שיבחר לפגוע בעובדי ציבור".