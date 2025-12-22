שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו חשוד, תושב תל אביב, בחשד שפרץ לבית כנסת בעיר בחמישה מועדים שונים במטרה לגנוב מהמקום רכוש ושתייה. הבוקר (שני) הוגש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

על פי הודעת המשטרה, בתאריך 15.12.25, בעקבות קריאה למוקד 100 של המשטרה על חשוד אשר על פי החשד פרץ לבית כנסת ברחוב יהודה הלוי בעיר תל אביב, פעלו שוטרי הסיור של תחנת לב תל אביב ולאחר זמן קצר עצרו בסמוך לבית הכנסת חשוד, תושב תל אביב בן 46. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, אשר בסיומה נכלא.

מהחקירה שנפתחה, בשיתוף חוקרי מז"פ של מרחב ירקון, עלה כי על פי החשד פרץ החשוד לבית הכנסת בשיטה של טיפוס לחלון, דחיפתו וכניסה דרכו, בחמישה תאריכים שונים במהלך החודש האחרון. בכל אחד מהמקרים, על פי החשד, נטל החשוד מהמקום כסף, לרבות מקופות צדקה, וכן רכוש נוסף.

הבוקר כאמור, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד בגין התפרצות למקום תפילה בחמישה מקרים וגניבה, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.