בתום חקירה סמויה, מורכבת וממושכת, נעצר תושב מזרח ירושלים, בחשד לביצוע שורת עבירות מרמה, עוקץ, זיוף, התחזות והלבנת הון תוך ניצול שיטתי של קשישים ולקוחות תמימים.

החקירה נוהלה על ידי תחנת מוריה במחוז ירושלים במשטרת ישראל, היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב קדם ויחידת האכיפה הכלכלית של מחוז ירושלים, בשיתוף פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום. על פי ממצאי החקירה, החשוד, בעל פנצ'רייה באזור גן הפעמון בירושלים, פעל לאורך זמן בשיטה מתוחכמת ושיטתית: לקוחות שהגיעו לבית העסק לצורך שירותים בסיסיים כגון בדיקת אוויר, החלפת גלגל או טיפול שגרתי, מצאו עצמם מול דרישות מופרזות לתשלום, לעיתים בסכומים של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים, בגין "תקלות" שכלל לא היו קיימות. מהחקירה עלה כי החשוד הציג את עצמו כעסק מורשה, הפעיל לחץ על הקורבנות, רבים מהם קשישים, ודרש תשלום מיידי עבור "תיקונים דחופים".

בחלק מהמקרים נגבה תשלום במזומן, באחרים בוצעו חיובי אשראי ללא ידיעת הקורבן, הוצגו מסמכי זיכוי פיקטיביים, ובמקרים חמורים אף נלקחו הקורבנות לכספומטים סמוכים, שם נדרשו למשוך סכומי כסף חריגים ולמסור אותם לחשוד.

במסגרת החקירה, נחשפו גם מקרי מרמה חמורים נוספים, ובהם מקרה בו קורבן מבוגר רכש מהחשוד רכב בסכום של 84 אלף ש"ח, חלקו במזומן וחלקו בהעברה בנקאית דרך צ'יינג'. הקורבן קיבל את הרכב, אך ללא העברת בעלות.

בהמשך, התברר כי הרכב מעוקל, ולא ניתן היה להשלים את העברת הבעלות. בהמשך, החשוד לקח את הרכב מהקורבן והציע רכב חלופי באמצעות חברת השכרה, אך בפועל לא שילם עבור ההשכרה, והרכב נלקח על ידי חברת ההשכרה.

עוד עלה מהחקירה כי החשוד רשם כלי רכב על שם קורבנות ללא ידיעתם, דבר שיצר חובות של מאות אלפי שקלים על שמו. בנוסף, זייף שיקים של קורבנות, מסר אותם לגורמים שונים, ונטל הלוואות על שמם ללא ידיעתו.

במקרה נוסף, החשוד הזדהה בשם בדוי בפני קורבן מבוגר, גנב מביתו שיק וניסה להפקידו, ביצע העברת כספים מחשבונו של הקורבן בסך 42 אש"ח לחשבון ברמאללה באמצעות צ'יינג', ואף ביצע משיכות מחשבון הבנק של הקורבן בשתי הזדמנויות שונות בסכום כולל של למעלה מ- 15 אש"ח, כל זאת ללא ידיעתו או הסכמתו.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב עצרו את החשוד ובמהלך החיפושים נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, רכב, אלות, ציוד פנצ'רייה ושטיפה. במקביל, נפתחה חקירה כלכלית נגד החשוד בחשד לאי הגשת דו"חות, העלמת הכנסות ועבירות מס בהיקף של למעלה מ- 1.5 מיליון שקלים.

החשוד, בשנות ה- 30 לחייו, תושב מזרח ירושלים הועבר לחקירה. היום, בתום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, לקראת הגשת כתב אישום, ומעצרו הוארך בבית המשפט עד לתאריך- 25.12.

במשטרת ישראל מדגישים כי מדובר בפרשייה חמורה של פגיעה באוכלוסיות מוחלשות וניצול ציני של אמון הקורבנות. "משטרת ישראל תפעל בנחישות, ביד קשה ובאפס סובלנות נגד עברייני מרמה, ובפרט כאלה הפוגעים בקשישים ובאזרחים תמימים", נמסר.