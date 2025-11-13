המשטרה הודיעה היום (חמישי) על משאית שנתפסה בכביש כשהיא נוסעת ללא אחד הגלגלים האחוריים.

לפי הודעת המשטרה, במהלך שעות הבוקר, הבחין שוטר מאגף התנועה במשאית (פול-טריילר) על כביש 44, כשהיא בנסיעה וחסרה את אחד הגלגלים אחוריים.

לאחר שנהג המשאית הורד מהכביש, הסביר כי הוא בדרכו למוסך. אלא שבבדיקה מקיפה נמצא כי למשאית פגמים בטיחותיים נוספים ועל כן היא נאסרה לשימוש לתקופה של 30 ימים והעגלה הנגררת הושבתה לחלוטין עד לתיקון וקבלת אישור רישוי מחדש.

רישיונו של הנהג נפסל לתקופה של 30 ימים והוא זומן לבית משפט בעבירה של נהיגה ברכב העלול לסכן עוברי דרך.

באגף התנועה הוסיפו כי מדובר בעבירה חמורה שיש בה לסכן את כלל משתמשי הדרך ואף עלולה לגרום לתאונה קטלנית.

"אנו קוראים לנהגי המשאיות ולאחראים עליהם להקפיד לבדוק את תקינות הרכב באופן שוטף", מסכמת המשטרה.