כיכר השבת
בלתי נתפס

השוטרים היו בהלם: המשאית נתפסה נוסעת בכביש - ללא גלגל אחורי | תיעוד

המשטרה הודיעה היום על תפיסתה של משאית שנסעה בכביש ללא גלגל אחורי, בעקבות כך נשלל רשיונו של הנהג לשלושים יום | בנוסף לכך נמצאו ליקויים נוספים, אמרה המשטרה - זו ההחלטה שהתקבלה (חדשות, משטרה) 

המשאית שנתפסה (צילום: דוברות המשטרה)

הודיעה היום (חמישי) על משאית שנתפסה בכביש כשהיא נוסעת ללא אחד הגלגלים האחוריים.

לפי הודעת המשטרה, במהלך שעות הבוקר, הבחין שוטר מאגף התנועה במשאית (פול-טריילר) על כביש 44, כשהיא בנסיעה וחסרה את אחד הגלגלים אחוריים.

לאחר שנהג המשאית הורד מהכביש, הסביר כי הוא בדרכו למוסך. אלא שבבדיקה מקיפה נמצא כי למשאית פגמים בטיחותיים נוספים ועל כן היא נאסרה לשימוש לתקופה של 30 ימים והעגלה הנגררת הושבתה לחלוטין עד לתיקון וקבלת אישור רישוי מחדש.

רישיונו של הנהג נפסל לתקופה של 30 ימים והוא זומן לבית משפט בעבירה של נהיגה ברכב העלול לסכן עוברי דרך.

באגף התנועה הוסיפו כי מדובר בעבירה חמורה שיש בה לסכן את כלל משתמשי הדרך ואף עלולה לגרום לתאונה קטלנית.

"אנו קוראים לנהגי המשאיות ולאחראים עליהם להקפיד לבדוק את תקינות הרכב באופן שוטף", מסכמת המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר