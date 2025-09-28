התחפשה לעובדת ביטחון, נכנסה לסופרמרקט - וזה מה שאמרה לנוכחים

שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן עצרו אישה שביצעה שוד בתחבולה באיומי אקדח דמה במינימרקט ברמת גן. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

זה קרה השבוע, ביום שישי בערב. במוקד המשטרה התקבל דיווח על אישה שנכנסה למינימרקט ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, כאשר ברשותה אקדח.

האישה הציגה עצמה כעובדת ביטחון וביקשה מכלל הלקוחות להכנס למקלט במקום.

באותה העת החשודה גנבה ארנק מאחד התיקים של העובדות במקום ונמלטה על גבי קורקינט.