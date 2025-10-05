סרטון חריג הפך לויראלי ברשתות החברתיות בימים האחרונים. נראה בו נהג רכב גורר במהלך יום הכיפורים ברכבו, במהלך נסיעה, נערים על סקייטבורד. היום (ראשון) עדכנה המשטרה כי איתרה את הנהג, שנעצר לחקירה, ורכבו נתפס ונגרר.

החקירה סביב הפרשה נפתחה על ידי שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה, לאחר שכאמור תועד ברשתות החברתיות רכב נוסע ברחוב שמחה גולן בעיר חיפה, סמוך לגרנד קניון, כאשר הנהג גורר באמצעות חבלים מספר נערים שרכבו על סקייטבורד תוך סיכון חמור לחייהם ולמשתמשי הדרך.

מיד עם היוודע על הסרטון, פעלו חוקרי תחנת חיפה במחוז חוף לאיתור הנהג, ובאמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים זוהה החשוד – תושב כפר סבא בן 22, שביצע את הנסיעה המסוכנת במהלך יום הכיפורים.

הנהג עוכב לחקירה בתחנת המשטרה, ורכבו נבדק על ידי בוחן תנועה ונמצא עם ליקויים מסכני חיים בעקבותיהם הושבת הרכב. בתום חקירתו הוחלט על מעצר בית בן חמישה ימים, והרכב נותר בתחנה להמשך הליכי חקירה.

הנהג נחקר בחשד לעבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, נהיגה בקלות ראש ונהיגה פוחזת של רכב. התיק יועבר לעיון פרקליטות לצורך בחינת הגשת כתב אישום.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל נהיגה המסכנת חיי אדם ותפעל בנחישות למיצוי הדין עם עברייני תנועה המסכנים את הציבור", נמסר מהמשטרה.