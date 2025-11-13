רגע המעצר ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל פרסם היום (חמישי) תיעוד מיוחד ודרמטי מרגעי מעצר תשתית הטרור של חמאס בבית לחם, שתכננה להוציא לפועל פיגועי תופת וירי בטווח הזמן המיידי.

בתיעוד המסעיר, שאורכו כחצי דקה, נראים הלוחמים פושטים לבית בבית לחם בנשקים שלופים ועוצרים מחבלים כשידיהם מורמות כלפי מעלה. "במבצע משותף של צה״ל, שב"כ ומשטרת ישראל בבית לחם, סוכלה בשבועות האחרונים תשתית מרכזית של מחבלים מארגון הטרור חמאס, ממנה פעלו ותכננו להוציא לפועל פיגועי תופת וירי נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל. "כוחות מילואים של חטיבת עציון, כוחות יחידת דובדבן והלוט״ר עצרו כ-50 מחבלים שהועברו לחקירה בשב"כ. הכוחות ביצעו יותר מ-15 פעילויות שונות בעומק, חלקן פעילויות מסוערבות לאור יום, כשבאחת מהן אותר והוחרם נשק מסוג ׳M16׳".

אמצעי הלחימה שנמצאו ( צילום: דובר צה"ל )

עוד נמסר כי "אחת מחוליות המחבלים הייתה במוכנות גבוהה לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי. סיכול התשתית מנע פיגועי תופת וירי רחבי היקף, אשר היו עלולים לגבות מחיר כבד של חיי אזרחים וחיילים רבים".

מדוברות משותפת של כוחות הביטחון נמסר: "שב״כ, צה״ל ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול על מנת לסכל כל ניסיון של ארגון הטרור חמאס לקדם פעילות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה, ויפעלו למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין אלה".

עוד נמסר מהדוברות: "חומרי החקירה הועברו לתביעה הצבאית, לטובת העמדתם לדין של המעורבים בתשתית".