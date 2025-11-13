הפעלת כטב"מ ( צילום: אתר צה"ל )

חברת אטיס תעופה הישראלית, המתמחה בפיתוח מערכות כטב״ם (כלי טיס בלתי מאוישים) ובפתרונות המראה ונחיתה אנכיים (VTOL), הודיעה על השלמת טיסת הבכורה של מערכת הדגל החדשה שלה – ROC VTOL.

החברה הגדירה את האירוע כ"אבן דרך משמעותית" בפיתוח מערכות בלתי מאוישות מתקדמות, המשלבות יעילות תעופתית עם גמישות תפעולית. על פי נתוני החברה, הכטב״ם החדש תוכנן ויוצר כולו בישראל, ונועד למלא את הפער המבצעי שבין כטב״מים טקטיים קטנים לבין מערכות גדולות ויקרות יותר. הוא שוקל כ־150 ק״ג, מסוגל לשהות באוויר למעלה מ־20 שעות, ונושא מטען של עד 40 ק״ג. הנתונים הללו מאפשרים לו לבצע משימות מגוונות — ממודיעין ותצפית, דרך לוגיסטיקה והעברת ציוד חיוני, ועד סיוע במקרי חירום כגון כיבוי אש.

שיגור כטב"מ לאוויר ( צילום: משרד ההגנה של אוקראינה )

המערכת משלבת כנף קבועה עם מנגנון רוטורי אנכי, מה שמאפשר לה להמריא ולנחות גם בתנאי שטח קשים ולפעול באזורים מרוחקים. הודות לתצורה זו, ה־ROC VTOL מותאם למשימות אבטחת גבולות, תצפיות ממושכות והובלת ציוד לאזורים מנותקים.

מסוק נגד רחפן: יירוט דרמטי בשמי אוקראינה דני שפיץ | 11:17

מנכ״ל אטיס תעופה, מרק קולטון, אמר לאחר הטיסה: “לאחר מאמץ עצום ומסור של הצוות שלנו, סוף־סוף עלינו לאוויר. מכאן אנו מביטים קדימה אל קמפיין טיסות הניסוי הבא.”

לדבריו, מדובר בשלב ראשון בתהליך ניסוי רחב, שיכלול שיפורים והתאמות נוספות בהתאם לדרישות הלקוחות הביטחוניים והאזרחיים.

החשיפה הרשמית של מערכת ROC VTOL צפויה להתקיים ב־26 בנובמבר, במסגרת תערוכת UVID 2025 באקספו תל אביב — האירוע המרכזי בישראל בתחום הכטב״מים, שבו משתתפים מדי שנה יצרנים, חוקרים, גורמי ביטחון ובכירים מהעולם.