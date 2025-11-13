כיכר השבת
הדור הבא כבר כאן

כטב"ם חדש סוגר את הפינה: עם 40 קילו מטען בהמראה אנכית ושהיה ארוכה

חברת "אטיס תעופה" השלימה בהצלחה טיסת בכורה של מערכת שתוכננה למשימות מודיעין, לוגיסטיקה ואבטחת גבולות • הכלי החדש שוקל 150 ק"ג ומסוגל לשהות באוויר למעלה מ-20 שעות  (טכנולוגיה וצבא)

הפעלת כטב"מ (צילום: אתר צה"ל)

חברת אטיס תעופה הישראלית, המתמחה בפיתוח מערכות כטב״ם (כלי טיס בלתי מאוישים) ובפתרונות המראה ונחיתה אנכיים (VTOL), הודיעה על השלמת טיסת הבכורה של מערכת הדגל החדשה שלה – ROC VTOL.

החברה הגדירה את האירוע כ"אבן דרך משמעותית" בפיתוח מערכות בלתי מאוישות מתקדמות, המשלבות יעילות תעופתית עם גמישות תפעולית.

על פי נתוני החברה, הכטב״ם החדש תוכנן ויוצר כולו בישראל, ונועד למלא את הפער המבצעי שבין כטב״מים טקטיים קטנים לבין מערכות גדולות ויקרות יותר. הוא שוקל כ־150 ק״ג, מסוגל לשהות באוויר למעלה מ־20 שעות, ונושא מטען של עד 40 ק״ג. הנתונים הללו מאפשרים לו לבצע משימות מגוונות — ממודיעין ותצפית, דרך לוגיסטיקה והעברת ציוד חיוני, ועד סיוע במקרי חירום כגון כיבוי אש.

שיגור כטב"מ לאוויר (צילום: משרד ההגנה של אוקראינה)

המערכת משלבת כנף קבועה עם מנגנון רוטורי אנכי, מה שמאפשר לה להמריא ולנחות גם בתנאי שטח קשים ולפעול באזורים מרוחקים. הודות לתצורה זו, ה־ROC VTOL מותאם למשימות אבטחת גבולות, תצפיות ממושכות והובלת ציוד לאזורים מנותקים.

מנכ״ל אטיס תעופה, מרק קולטון, אמר לאחר הטיסה: “לאחר מאמץ עצום ומסור של הצוות שלנו, סוף־סוף עלינו לאוויר. מכאן אנו מביטים קדימה אל קמפיין טיסות הניסוי הבא.”

לדבריו, מדובר בשלב ראשון בתהליך ניסוי רחב, שיכלול שיפורים והתאמות נוספות בהתאם לדרישות הלקוחות הביטחוניים והאזרחיים.

החשיפה הרשמית של מערכת ROC VTOL צפויה להתקיים ב־26 בנובמבר, במסגרת תערוכת UVID 2025 באקספו תל אביב — האירוע המרכזי בישראל בתחום הכטב״מים, שבו משתתפים מדי שנה יצרנים, חוקרים, גורמי ביטחון ובכירים מהעולם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר