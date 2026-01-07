הצי המלכותי מרעיד את נאט"ו: היכולת שתכסה את השמיים נחשפת

במסדרונות הפרלמנט הבריטי נחשף השבוע רשמית המתווה שיעצב את פניו של חיל האוויר והצי המלכותי בעשור הקרוב. בתשובה לשאילתה שהוגשה במשרד ההגנה, הצהיר לורד קאוקר כי עד לשנת 2033 צפויה הממלכה להחזיק בצי מבצעי של 75 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – המטוסים המתקדמים ביותר בארסנל המערבי.

ה-F-35, המהווה את ליבת העוצמה האווירית של בריטניה, אינו רק כלי טיס אלא מכפיל כוח אסטרטגי. המטוסים, הפועלים מבסיס מרהאם שבמזרח אנגליה, מהווים את הכוח המכה של נושאת המטוסים HMS Queen Elizabeth, ומעניקים לבריטניה את היכולת להקרין עוצמה בכל נקודה על הגלובוס – מהמזרח התיכון ועד לאוקיינוס השקט.

בריטניה מפעילה את דגם ה-F-35B, המאפשר המראה ונחיתה אנכית – יכולת קריטית המעניקה גמישות מבצעית חסרת תקדים ללא תלות במסלולי המראה ארוכים או מערכות שיגור מורכבות. על פי התוכנית, המטוסים שיסופקו החל משנת 2026 יכללו חומרה ותוכנה משופרות ("בלוק 4"), שיהפכו אותם לקטלניים ולחסינים עוד יותר בפני מערכות הגנה מתקדמות.

בעוד בריטניה כבר חתומה על רכישת 74 מטוסים, במשרד ההגנה מדגישים כי קליטת המטוסים היא תהליך הדרגתי ומורכב, הנבחן כל העת מול הצרכים המבצעיים המשתנים של ברית נאט"ו. בעידן של מתיחות גיאופוליטית גואה, לונדון מבהירה כי היא לא תתפשר על עליונותה האווירית, וממשיכה להשקיע ב"מבצר המעופף" שיבטיח את שליטתה בשחקים בשנים הבאות.