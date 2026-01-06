עידן ה-W93: הנשק הגרעיני שמעצב את ההרתעה מול סין ורוסיה

מטוסי העל האמריקאים באימון ( צילום: החשבון הרשמי של הפיקוד האסטרטגי של ארה"ב )

ארצות הברית חוזרת לתכנון גרעיני אקטיבי לראשונה מאז המלחמה הקרה. תוכנית ראש הקרב W93 מייצגת אבן דרך היסטורית, כשהיא מבשרת על התחדשות השילוש הגרעיני האמריקאי אל מול האיומים המתפתחים של המאה ה-21.

סטטוס 2026: מהמעבדה לקו הייצור

לפי הנתונים המעודכנים לשנה זו, הפרויקט נמצא בעיצומו של שלב 2A, הכולל הגדרת עיצוב סופי ותכנון הנדסי לייצור, לאחר שעבר בהצלחה את שלבי בדיקת ההיתכנות במרץ 2025. מטרת העל היא החלפה הדרגתית של ראשי הקרב המזדקנים (W76 ו-W88), והבטחת שרידות הזרוע הימית של ארה"ב בעשורים הקרובים.

המספרים שמאחורי ההרתעה

13.4 עד 15.5 מיליארד דולר: זוהי עלות הפיתוח והייצור המוערכת על פי מנהל הבטיחות הגרעינית הלאומי (NNSA).

80 ליבות בשנה: הממשל האמריקאי הקצה בתקציב 2026 משאבים להקמת תשתיות לייצור "ליבות פלוטוניום" בקצב מואץ, דרישה קריטית להזנת קווי הייצור באמצע שנות ה-30.

שנת 2034: המועד המתוכנן לתחילת הייצור הסדרתי, לקראת פריסה מבצעית מלאה עד 2040.

הנדסה של דיוק קטלני

ה-W93 מיועד להיות מותקן על גבי הטילים הבליסטיים Trident II D5LE2, שיינשאו על ידי צוללות העתיד מסדרת "קולומביה". לפי דיווחים מהמעבדה הלאומית בלוס אלמוס, הראש יוכנס לתוך גוף חדירה חדש המכונה Mark 7. גוף זה, פרי פיתוח של מעבדות סנדיה, צפוי לספק דיוק גבוה יותר ועמידות משופרת בתנאי כניסה לאטמוספירה.

הציר האנגלו-אמריקאי

מעבר להיבט הטכני, הפרויקט מהווה סמל לשיתוף פעולה אסטרטגי. משרד ההגנה הבריטי חשף זיקה ישירה בין ה-W93 לתוכנית הגרעין הבריטית "Astraea".

בריטניה משקיעה משאבים משמעותיים ברכישת רכיבים מהמערך האמריקאי, כאשר גוף החדירה Mark 7 יהווה את התשתית הטכנולוגית גם עבור ראשי הקרב של הצי המלכותי הבריטי.