אמש (שלישי) בשעה 19:30 בערב, מטוס קרב מסוג F-16V של חיל האוויר הטאיוואני נעלם בפתאומיות ממסכי המכ"ם מול חופי מחוז הואליין. המטוס (מספר זנב 6700), שהיה במהלך אימון לילי שגרתי, הותיר אחריו סימני שאלה כבדים.

בתחילה דווח כי הטייס, סין פו-יי, הספיק לנטוש את המטוס כעשרה מיילים ימיים מהחוף, אך כעת מודים גורמים רשמיים כי לא ניתן לאשר בוודאות שאכן התבצעה נטישה. המטוס שנעלם הוא דגם משודרג שעבר התאמה לסטנדרט "בלוק 72" המתקדם, חלק ממערך שהוכרז כמבצעי במלואו רק בשנת 2021.

כוחות הצלה אדירים, הכוללים מטוסי C-130, מסוקי "בלאק הוק" (UH-60) וכלי שיט של משמר החופים, הוזנקו לאזור וסורקים את המים תחת תנאים אכזריים. גלים בגובה 3 מטרים, רוחות עזות וטמפרטורות קפואות הופכים את החיפושים למשימה כמעט בלתי אפשרית ומאיימים על סיכויי ההישרדות של הטייס. הנשיא לאי צ'ינג-טה הורה על מבצע חיפוש רחב היקף, בעוד חיל האוויר נקט בצעד דרמטי וקרקע את כל צי מטוסי ה-F-16 של המדינה עד להודעה חדשה.

התקרית מתרחשת בשיאו של מתח ביטחוני רעוע; רק לאחרונה ביצעה סין את תרגיל "משימת צדק 2025", שכלל דימוי של פלישה מוטסת וימית לאי. חיל האוויר הטאיוואני, שנמצא תחת עומס תפעולי כבד כדי להרתיע את הפעילות הסינית הגוברת, נאלץ כעת להתמודד עם אובדן מטוס ואולי אף טייס בלב המערכה על הריבונות.

אור ירוק על חורבות התאומים: תושבי ניו יורק נחרדו מהמהפך האסלאמי של המושלת דני שפיץ | 11:05

נכון להיום, חיל האוויר של טייוואן קרקע את כל צי מטוסי הקרב F-16 שלו בהמתנה לבדיקות בעקבות התקרית