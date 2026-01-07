כיכר השבת
תחבולה סינית?

דרמה בשמי טאיוואן: טייס F-16 נעלם בלב ים - מבצע חיפושים מסוכן יוצא לדרך

נמוג לתוך המצולות: מטוס קרב F-16V נעלם בפתאומיות ממסכי המכ"ם, כשהטייס נעדר במי קרח קפואים ותחת גלי ענק בגובה 3 מטרים | חיפושי אחיו החלו וכך גם החשדות שידיה הארוכה של סין מעורבת (חדשות בעולם)

מטוס קרב F-16 טס גבוה מעל העננים (צילום: שאטרסטוק)

אמש (שלישי) בשעה 19:30 בערב, מטוס קרב מסוג F-16V של חיל האוויר הטאיוואני נעלם בפתאומיות ממסכי המכ"ם מול חופי מחוז הואליין. המטוס (מספר זנב 6700), שהיה במהלך אימון לילי שגרתי, הותיר אחריו סימני שאלה כבדים.

בתחילה דווח כי הטייס, סין פו-יי, הספיק לנטוש את המטוס כעשרה מיילים ימיים מהחוף, אך כעת מודים גורמים רשמיים כי לא ניתן לאשר בוודאות שאכן התבצעה נטישה. המטוס שנעלם הוא דגם משודרג שעבר התאמה לסטנדרט "בלוק 72" המתקדם, חלק ממערך שהוכרז כמבצעי במלואו רק בשנת 2021.

כוחות הצלה אדירים, הכוללים מטוסי C-130, מסוקי "בלאק הוק" (UH-60) וכלי שיט של משמר החופים, הוזנקו לאזור וסורקים את המים תחת תנאים אכזריים. גלים בגובה 3 מטרים, רוחות עזות וטמפרטורות קפואות הופכים את החיפושים למשימה כמעט בלתי אפשרית ומאיימים על סיכויי ההישרדות של הטייס. הנשיא לאי צ'ינג-טה הורה על מבצע חיפוש רחב היקף, בעוד חיל האוויר נקט בצעד דרמטי וקרקע את כל צי מטוסי ה-F-16 של המדינה עד להודעה חדשה.

התקרית מתרחשת בשיאו של מתח ביטחוני רעוע; רק לאחרונה ביצעה סין את תרגיל "משימת צדק 2025", שכלל דימוי של פלישה מוטסת וימית לאי. חיל האוויר הטאיוואני, שנמצא תחת עומס תפעולי כבד כדי להרתיע את הפעילות הסינית הגוברת, נאלץ כעת להתמודד עם אובדן מטוס ואולי אף טייס בלב המערכה על הריבונות.

נכון להיום, חיל האוויר של טייוואן קרקע את כל צי מטוסי הקרב F-16 שלו בהמתנה לבדיקות בעקבות התקרית

