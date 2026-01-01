כיכר השבת
העולם בלחץ: המסר המהדהד ששלח שי ג'ינפינג בנאום השנה החדשה

בצל מצור ימי חונק הכריז נשיא סין כי איחודה מחדש של המולדת הוא מגמה של התקופה שאינה ניתנת לעצירה, תוך שהוא מדגיש כי העם משני צידי המצר קשור ב"קשר של דם וקרבה" | הנשיא שיבח את נסיקתה של סין כמעצמה טכנולוגית וביטחונית, וציין את הפיתוחים בבינה מלאכותית ותעשיית השבבים כגורמים שהעלו את חוסנה הלאומי לשיאים חדשים (חדשות בעולם)

נשיא סין (צילום: שאטרסטוק)

בעוד העולם מתכונן לחגיגות השנה האזרחית החדשה, בייג'ינג בחרה לשלוח לעולם מסר מהדהד של עוצמה ונחישות.

בנאום דרמטי לרגל שנת 2026, הצהיר נשיא סין, שי ג'ינפינג, כי איחודה מחדש של טייוואן עם המולדת הוא "מגמה של התקופה שאינה ניתנת לעצירה". שי הדגיש כי העם משני צידי המצר קשור ב"קשר של דם וקרבה", כשהוא נשען על נסיקה חסרת תקדים ביכולות הטכנולוגיות, הכלכליות והביטחוניות של סין, הכוללות פריצות דרך בבינה מלאכותית ותעשיית השבבים.

אולם המילים לא נאמרו בחלל ריק; הן היוו את אקורד הסיום למפגן כוח צבאי אדיר. רק יום קודם לכן, הודיע צבא סין על סיומו המוצלח של תרגיל "משימת הצדק 2025".

במהלך יומיים של מתח שיא, כיתרו כוחות הים, האוויר והטילים את האי טייוואן, תוך שהם מדמים מצור ימי ואווירי מוחלט על נמלי מפתח כמו קילונג וקאושיונג. בבייג'ינג הגדירו את המהלך כ"אזהרה חמורה" לכוחות הבדלניים, וזאת בתגובה לעסקת נשק חסרת תקדים בשווי 11.1 מיליארד דולר בין ארה"ב לטייוואן.

"משימת הצדק 2025" (צילום: צבא סין)

בעוד בטאיפיי גינה הנשיא לאי צ'ינג-טה את הפעולות וטוען כי מדובר בהתנהגות שאינה הולמת מעצמה אחראית. גם יפן והפיליפינים הביעו דאגה עמוקה מההסלמה המסוכנת שעלולה לערער את היציבות הגלובלית, בעוד שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בחר להרגיע את הרוחות בציינו כי הוא מנהל מערכת יחסים מצוינת עם שי וכי תרגילים מסוג זה נערכים באזור כבר שני עשורים.

כעת, כשהאזור כולו הוכרז כ"אזור סכנה זמני", העולם נושא עיניו למצר טייוואן בתקווה שהשנה החדשה לא תביא עמה עימות חזיתי חדש.

