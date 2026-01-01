העולם בלחץ: המסר המהדהד ששלח שי ג'ינפינג בנאום השנה החדשה

בעוד העולם מתכונן לחגיגות השנה האזרחית החדשה, בייג'ינג בחרה לשלוח לעולם מסר מהדהד של עוצמה ונחישות.

בנאום דרמטי לרגל שנת 2026, הצהיר נשיא סין, שי ג'ינפינג, כי איחודה מחדש של טייוואן עם המולדת הוא "מגמה של התקופה שאינה ניתנת לעצירה". שי הדגיש כי העם משני צידי המצר קשור ב"קשר של דם וקרבה", כשהוא נשען על נסיקה חסרת תקדים ביכולות הטכנולוגיות, הכלכליות והביטחוניות של סין, הכוללות פריצות דרך בבינה מלאכותית ותעשיית השבבים.

אולם המילים לא נאמרו בחלל ריק; הן היוו את אקורד הסיום למפגן כוח צבאי אדיר. רק יום קודם לכן, הודיע צבא סין על סיומו המוצלח של תרגיל "משימת הצדק 2025".

במהלך יומיים של מתח שיא, כיתרו כוחות הים, האוויר והטילים את האי טייוואן, תוך שהם מדמים מצור ימי ואווירי מוחלט על נמלי מפתח כמו קילונג וקאושיונג. בבייג'ינג הגדירו את המהלך כ"אזהרה חמורה" לכוחות הבדלניים, וזאת בתגובה לעסקת נשק חסרת תקדים בשווי 11.1 מיליארד דולר בין ארה"ב לטייוואן.