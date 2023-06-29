חחברת התעופה האמירתית אתיחאד אירווייז מכריזה על תגבור משמעותי בקו המקשר בין תל אביב לאבו דאבי | החל מהחודש הבא, החברה תעבור מ-4 טיסות יומיות ל-5 טיסות יומיות - גידול של כ-25% בתדירות הקו | המהלך צפוי להשפיע לטובה על מחירי הטיסות ליעדים מבוקשים במזרח הרחוק (תעופה)
דוברות המשטרה מפרסמת שהגיעה לפיצוח בחקירת ייבוא והברחה של סם מסוכן מסוג חדש | עלפי הדיווח של המשטרה, הכמות של הסם שנתפס בנתב"ג עומד כל כשלוש מאות קילוגרם ובשווי של עשרות מיליוני שקלים | החשודים נעצרו ומחר יוגש כנגדם כתב אישום (בארץ)
ב'קורונה טיים' הערב נדבר עם המוהל הרב שמשון איזנברגר, שיספר מה עושים עם הבריתות ויחשוף הצעה מעניינת; עם המומחה לחינוך, הרב אברהם משכיל-לאיתן שייתן פתרונות מה עושים הילדים ושיר מרגש של איציק וינגרטן (בארץ)
אם יש דבר שמנע מרבים לטוס למזרח הרחוק ולדרום אפריקה, זה היה מחיר הטיסה. אך לפני כחודש, אל על הנהיגה מודל חדש בדומה למודל אירופה המוצע לנוסעים במחלקת תיירים, עם בשורה גדולה לנוסעים • כל הפרטים (תיירות, שיווקי)