לאחר שנתיים שבהן הדבר נמנע, מדינת ישראל פנתה רשמית לעומאן בבקשה לאשר מחדש מעבר טיסות מישראל במרחב האווירי של המדינה. אם הבקשה תאושר, יוכלו חברות ישראליות לשוב ולטוס בנתיבים ישירים מישראל למזרח הרחוק - מה שצפוי לקצר משמעותית את זמני הטיסה ליעדים פופולריים כמו תאילנד, הודו וסרי לנקה.

על פי הדיווח של דין פישר בחדשות 12, משרד התחבורה ורשות שדות התעופה כבר מקיימים מגעים מול הרשויות בעומאן על מנת לאפשר את תחילת המהלך, והשבת הקו הקצר לפעילות - כפי שהיה במהלך שנת 2023 לפני 7 באוקטובר, אז נאסר על החברות הישראליות להשתמש בנתיב התעופה הזה.

ברשות שדות התעופה בוחנים גם פתיחת קווים מחדש לסין, יפן, הודו ואולי אפילו אוסטרליה, כל זאת דרך נתיב התעופה בעומאן, שלגבי פתיחתו בישראל מציגים "אופטימיות".

טיסה ראשונה מישראל לתאילנד שעברה בנתיב הזה התקיימה בפברואר 2023, והיא ארכה 7 שעות ו-34 דקות במקום 10 שעות וחצי. הטיסה לתאילנד עברה אז מעל שמי איחוד האמירויות, סעודיה ועומאן, במעבר ישיר, ובנתיב הטיסה שעד לפני כמה שנים היה בלתי אפשרי.

אך מאז פרוץ המלחמה וההסלמה האזורית באוקטובר 2023, וביתר שאת במהלך המערכה מול איראן בקיץ האחרון, חברות ישראליות נמנעו מהטסה במרחב האווירי של עומאן.

נכון לעכשיו, לא פורסמה הודעה רשמית מממשלת עומאן או ממשרד התחבורה בישראל בנוגע לפנייה, אך גורמים המעורים במגעים מעריכים כי אם יתקבל האישור, ניתן יהיה להחזיר את הנתיבים בתוך שבועות ספורים.