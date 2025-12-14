כ-200 שורדי שבי ובני משפחות חטופים יצאו הבוקר (ראשון) בקריאה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקירת המחדלים שהובילו למתקפת הפתע והטבח הנוראי - או לפרוש מתפקידו.

בין החותמים על המכתב החריג: שורדי השבי ירדן ביבס, אריאל ושרון קוניו, לואיס הר, ארבל יהוד, עמית סוסנה, גדי מוזס, יפה אדר, אוהד ורז בן עמי, לואיס הר, וג'ון ורייצ'ל גולדברג-פולין - הוריו של הירש הי"ד שנרצח בשבי ארגון הטרור חמאס.

בפתח המכתב לראש הממשלה נכתב: "אנחנו שורדי השבי, משפחות השורדים, משפחות החטופים החללים ואלו שנחטפו חיים ונרצחו בשבי, מתאחדים בדרישה ברורה: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עצמאית ובלתי תלויה.

"ועדה זו חייבת לחקור את כל ההיבטים של אותו יום לרבות התמוטטות מערכי ההגנה והמודיעין, את הקריאות לעזרה שלא נענו, את נטישת יישובי העוטף לשעות ארוכות, ואת הפקרת האזרחים והחיילים אל התופת שהתחוללה בשטחי מדינת ישראל".

שורדי השבי ומשפחות החטופים התצטרפו למכתב של 'מועצת אוקטובר' בו דרשו: "אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק להתחמק, להפסיק לדחות, להפסיק לטייח ולהקים לאלתר ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו דורשים אמת. אנחנו דורשים צדק. אנחנו דורשים לקיחת אחריות. אם אין בכוונתכם לקחת אחריות ולהקים ועדה כזו כפי שדורש רוב העם, פנו את מקומכם ותנו לעם להחליט".

בפניה ישירה לנתניהו הם כותבים: "ועדה כזו היא הכלי היחיד שיכול לחקור ללא פחד, ללא משוא פנים וללא מגבלות את כל שרשרת הכשלים שקדמה ליום המחדל, אלו שהתרחשו במהלכו ואת כל תהליכי קבלת ההחלטות בסוגיית החטופים וניהול המלחמה".

לדבריהם: "ועדת חקירה היא אינה כלי פוליטי. היא אינה יכולה להיות מורכבת ממי שהם מושאי הבדיקה. היא חייבת להיות שקופה, מקצועית ובעלת סמכות מלאה להורות על בדיקות, לחקור עדים, לבחון מסמכים ולהגיע למסקנות ברורות כולל המנדט ליישם אותן. רק גוף כזה יוכל להגיע לחקר האמת כולה, לא רק במה שנוח לחשוף".