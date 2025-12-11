כיכר השבת
חקירת השבעה באוקטובר

נתניהו מפרסם פוסט חריג | תוקף בכירים לשעבר ומבהיר: כך תיראה ועדת החקירה 

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום פוסט חריג ברשת איקס, ברקע הלחצים על הקמת ועדת חקירה "ממלכתית" בראשות בג"ץ |נתניהו אמר ש"האנרכיה חדרה למערכות המדינה" | הפוסט המלא (חדשות)  

נתניהו (צילום: ערוץ כנסת)

ראש הממשלה פרסם פוסט חריג ברשתות החברתיות, בו כתב:

"בימים האחרונים אנחנו רואים מסע לחצים מאורגן מצד גורמים בכירים "לשעברים", המבקשים לעוות את העובדות ולהכתיב לממשלה כיצד עליה לנהוג."

נתניהו האשים את אותם גורמים בניגוד ענינים ובניסיון לחפות על כשלונם שלהם. "גורמים אלה אפשרו לאנרכיה לחדור למערכות המדינה ולפגוע בלכידות של צה״ל ומערכות הביטחון ע"י קידום סרבנות. היום הם מנסים להשפיע על אופי החקירה שתבחן את הכשלים שהם הובילו באסון 7 באוקטובר", כתב נתניהו.

ראש הממשלה הוסיף כי "אסור שגורמים אלה יהיו מעורבים בהחלטות ובשיקולים שיקבעו כיצד יחקרו את האסון. זה ניגוד אינטרסים ברור. מדינת ישראל זקוקה לחקר האמת"

ראש הממשלה הסביר איך לדעתו צריכה להיראות ועדת החקירה: "אנחנו נוודא שועדת החקירה הלאומית תהיה רחבה, נקייה, מקצועית, תייצג את כל הציבור, את האופוזיציה והקואליציה באופן שווה ותהיה מחויבת רק לדבר אחד: האמת למען ביטחון ישראל.

ועדה שוויונית כזו, חציה דמוקרטית וחציה רפובליקנית הוקמה בארצות הברית אחר אסון ה-09/11 ועשתה עבודה מצוינת. בעניין זה, מה שטוב לאמריקה טוב לישראל."

