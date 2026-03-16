מקרון לא ציפה לזה: משבר חמור בצרפת בגלל המלחמה עם איראן

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, זימן ליום שלישי הקרוב ישיבת חירום במעונו הרשמי במאטיניון, על רקע משבר חמור במלאי טילי האוויר-אוויר מסוג MICA, כך לפי דיווח ב'טריבון' הצרפתי.

המחסור בחימוש המדויק התעורר בעקבות הפעילות האינטנסיבית של חיל האוויר הצרפתי באיחוד האמירויות הערביות, שם פועלים מטוסי רפאל ליירוט איומים אוויריים מאיראן.

לשם השוואה, עלות מיירט בודד מהדגם הנ"ל עולה כמיליון דולרים, בעוד עלות כטב"ם שאהד איראני מסתכמת בכ-20,000 דולרים בלבד.

השימוש המוגבר בטילים נרשם במהלך השבועיים האחרונים, כאשר טייסים צרפתים יירטו בהצלחה עשרות כטב"מים מסוג שהאד ששוגרו לעבר שטח האמירויות ולעבר יעדים אמריקניים באזור. גורמים דיפלומטיים מסרו כי "גייסנו מספר מטוסי רפאל, מערכות הגנה נגד מטוסים ומכ"מים מוטסים כדי לסייע לשותפינו במפרץ שנפגעו מהתקפות איראניות". הסיוע הצרפתי ניתן במסגרת הסכמי ההגנה שנחתמו בעבר בין פריז לאבו דאבי.

ההצלחה המבצעית חשפה פגיעות משמעותית בשרשרת האספקה של הצבא הצרפתי. מלאי הטילים, המיוצרים על ידי חברת MBDA, התרוקן במהירות שאינה תואמת את קצב הייצור הנוכחי. המצב יצר מתיחות גלויה בין המטה הכללי למינהלת החימוש, וכן מול היצרנית עצמה, שנדרשת לתקופה של כמעט שנתיים לצורך אספקת טילים חדשים.

הדיון אצל ראש הממשלה, שכיהן בעבר כשר ההגנה, נועד למצוא פתרונות ארוכי טווח ליכולות המבצעיות של הצבא ולצמצום זמני האספקה של התעשיות הביטחוניות.