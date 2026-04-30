ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הגיע היום (חמישי) לביקור במוקד הפיגוע בלונדון ונתקל במחאה חריפה על רקע אוזלת יד ממשלתו.

​קריאות "תתבייש" קיבלו את פניו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בעת שהגיע היום לביקור בשכונת גולדרס גרין בצפון לונדון.

הגעתו של ראש הממשלה למעוז הקהילה היהודית, יממה לאחר ששני יהודים נדקרו ברחוב, לוותה במחאה מצד תושבים זועמים הטוענים כי הממשלה אינה פועלת מספיק כדי להגן עליהם מפני גל האנטישמיות הגואה.

​במהלך פגישה עם גורמי אכיפת החוק באזור הצהיר סטארמר כי "עלינו לטפל באופן מוחלט בשורשי האנטישמיות והקיצוניות". למרות הבטחותיו לתגבור תקציבי האבטחה וחקיקה נגד גורמים עוינים, בקרב הקהילה שורר חוסר אמון עמוק.

שלום רנד, אחד הפצועים מהפיגוע שמצבו מוגדר יציב, אמר ל'רויטרס' כי "אנשים באמת מודאגים, אנשים מפחדים, אנשים לא מרגישים בנוח ללכת ברחוב, אנשים מאשימים כמובן את הממשלה בכך שלא עשתה דבר בנוגע למה שקורה".

​הביקורת על סטארמר מגיעה גם מצד יריביו הפוליטיים, לקראת הבחירות המקומיות בשבוע הבא. מנהיג מפלגת "רפורמה", נייג'ל פרג', שביקר אף הוא בזירה, טען כי האינטרסים של יהודי בריטניה הוזנחו כדי לא להרגיז חלקים מבסיס הבוחרים של הלייבור. לדבריו, "יש תחושה שפייסנו או פינקנו חלק מהאוכלוסייה למטרות אלקטורליות, במקום לעמוד על מה שנכון".

​התחושות הקשות בשטח משתקפות בדבריו של דייוויד פרל, עורך דין מקומי בן 69, שתהה לגבי כוונות הממשלה לנקוט בצעדים ממשיים. "האם הממשלה הולכת לעשות משהו משמעותי? ובכן, בואו נחכה ונראה. אל תעצרו את הנשימה", אמר פרל והוסיף בכאב כי "אני לא מרגיש בטוח יותר".