שני רופאים שלא היו בתפקיד הצילו דייל של איתיחד איירווייז שהתמוטט במטוס לאחר שסבל מתגובה אלרגית מסכנת חיים ולקה בהתקף אלרגני קשה (אנפילקסיס).

איש צוות האוויר של חברת התעופה איתיחד עבד בטיסה יומית בין בירת אתיופיה אדיס אבבה למרכז החברה באבו דאבי ב-1 בדצמבר, כאשר לקה בהתקף קשה לפתע במהלך טיסה בת ארבע שעות.

אנפילקסיס הוא מצב חירום רפואי חמור ביותר הדורש התערבות מהירה כדי למנוע פגיעה חמורה או אפילו מוות. במקרה זה, צוות האוויר לא יכול היה למצוא טיפול טוב יותר משני רופאים הודים שלא היו בתפקיד, שהיו במקרה על הטיסה, ועזרו לטפל בדייל.

הרופאים שהוזעקו גילו שכבר היו לו רמות חמצן נמוכות באופן מסוכן, שחייבו התערבות מיידית. עם גישה לערכת רפואית מיוחדת על הסיפון השמורה לשימוש אנשי מקצוע, שני הרופאים העניקו לאיש הצוות טיפול מיידי כדי לייצב את מצבו של המטוס בזמן שהטיסה לאבו דאבי.

לאחר שעה של טיפול אינטנסיבי, נשימתו של איש הצוות התייצבה, והוא היה בהכרה ובעל יכולת תגובה מלאה. עם הנחיתה, הדייל פונה לבית החולים להמשך טיפול.