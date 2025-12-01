פקחים במכס רגילים לתפוס הברחות 'שגרתיות', אך לפעמים ישנם הפתעות בתחום. פקחי המכס בשדה התעופה של פאלרמו שבאיטליה תפסו ראש תנין מיובש מזן הנמצא בסכנת הכחדה.

הנוסע, גבר מפאלרמו שחזר מבנגקוק עם עצירת ביניים בנמל התעופה פיומיצ'ינו ברומא, נעצר לבדיקה. בתוך המזוודה, עטופה בשקית ניילון, התגלה ראש של תנין השייך למין "Crocodylia spp", שמקורו באסיה הטרופית והסובטרופית.

הנוסע טען כי קנה אותו כ"מזכרת מתאילנד". הראש הוחרם, והנוסע שוחרר. הוא צפוי לקנס של 20,000 עד 200,000 יורו או עד שנת מאסר על פי האמנה למניעת סחר בינלאומי בחיות וצמחים בסכנת הכחדה.

החוקרים העבירו את התיק לתובע הציבורי והפקידו את הראש בידי הרשות הסביבתית המוסמכת. הם גם החלו בחקירה של שרשרת האספקה בתאילנד.

הרשויות הדגישו כי התפיסה מאשרת את מחויבות הרשויות למאבק בסחר הבלתי חוקי במינים בסכנת הכחדה, נושא העומד גם במרכז ועידת CITES COP20 העולמית המתקיימת כעת בסמרקנד.

"פעילויות המעקב ימשיכו להבטיח עמידה בתקנות הלאומיות והבינלאומיות להגנה על המגוון הביולוגי" נמסר.