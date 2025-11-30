כיכר השבת
שורת אירועים מדאיגה

אימה בטיסה: נוסעת איימה שברשותה פצצה - כך זה נגמר | תיעוד מהמטוס

נמל התעופה בפילדלפיה נסגר לטיסות נכנסות לזמן קצר לאחר שדווח על התרעת אבטחה בשל איום בפצצה על סיפון מטוס ספיריט איירליינס | השדה חזר לפעילות סדירה לאחר שפינה את המטוס ולא התגלתה פצצה | בחודש האחרון דווח על מספר רב של אירועים ביטחוניים שכאלה, כאשר נוסעים איימו כי ברשותם פצצה וגרמו לסגירת שדות תעופה והשבתת טיסות (תעופה)

מעצר הנוסעת המאיימת (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

איום פצצה על סיפון מטוס ספיריט איירליינס (NK) אילץ את נמל התעופה הבינלאומי של פילדלפיה (PHL) לעצור טיסות נכנסות לזמן קצר לאחר שדווח על התרעת אבטחה על מטוס בודד. השדה חזר לפעילות סדירה לאחר שכוחות האבטחה סרקו את המטוס ולא איתרו פצצה.

על פי הדיווחים, האיום התרחש בטיסת ספיריט משדה התעופה הבינלאומי הארי ריד בלאס וגאס (LAS), שם נוסעת טענה במהלך הטיסה כי ברשותה פצצה. אנשי הצוות השתלטו עליה עד שנחת המטוס וכוחות האכיפה עלו ועצרו אותה.

הדייל מודיע לנוסעים על עליית כוחות האבטחה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

טיסת הספיריט NK3743 הייתה בקו מלאס וגאס לפילדלפיה במטוס איירבוס A320 כאשר נוסעת הודיעה כי ברשותה פצצה, מה שהוביל למעורבות מיידית של צוות האוויר. צוות האוויר השתלט עליה והוביל אותה לקדמת המטוס, היא נשארה לשבת שם תחת השגחה עד סוף הטיסה.

לאחר הנחיתה, המטוס הוסט בתחילה מהטרמינל, בעוד שהנוסעים טרם קיבלו הודעה על הסיבה. דקות לאחר מכן, הקפטן הודיע ​​לנוסעי התא כי אנשי צוות האבטחה בנמל יעלו למטוס כדי לערוך חיפוש.

גורמים רשמיים אישרו כי איום פצצה הקשור לכלי טיס ספציפי היה אחראי לעצירה הקרקעית הזמנית. הם הצהירו כי משטרת פילדלפיה הגיבה למצב על סיפון מטוס וכי הפעילות הרגילה בשדה התעופה חודשה לאחר שזיכו את המטוס. לא דווח על נפגעים, והמטוס חזר לשירות הסדיר מאוחר יותר באותו ערב.

בחודש האחרון דווח על מספר רב של אירועים ביטחוניים שכאלה, כאשר נוסעים בודדים איימו כי ברשותם פצצה וגרמו לסגירת שדות תעופה והשבתת טיסות.

תוכן שאסור לפספס:

