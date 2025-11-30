מעצר הנוסעת המאיימת ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

איום פצצה על סיפון מטוס ספיריט איירליינס (NK) אילץ את נמל התעופה הבינלאומי של פילדלפיה (PHL) לעצור טיסות נכנסות לזמן קצר לאחר שדווח על התרעת אבטחה על מטוס בודד. השדה חזר לפעילות סדירה לאחר שכוחות האבטחה סרקו את המטוס ולא איתרו פצצה.

על פי הדיווחים, האיום התרחש בטיסת ספיריט משדה התעופה הבינלאומי הארי ריד בלאס וגאס (LAS), שם נוסעת טענה במהלך הטיסה כי ברשותה פצצה. אנשי הצוות השתלטו עליה עד שנחת המטוס וכוחות האכיפה עלו ועצרו אותה.

הדייל מודיע לנוסעים על עליית כוחות האבטחה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )