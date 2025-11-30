השבת אבידה במטוס משעשע: חתול נתפס מטייל בטיסה, הדייל עבר בין הנוסעים לחפש את בעליו | צפו ביממה האחרונה פורסם תיעוד ביזארי ומשעשע מטיסה של חברת התעופה האמריקאית הזולה סאות'ווסט איירליינס | בתיעוד נראה הדייל אוחז בידיו חתול שנתפס משוטט בין המושבים במטוס ומחפש את בעליו של החתול האובד | אחרי שעבר בין הנוסעים במטוס נמצא סוף סוף בעל החתול | צפו בתיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 19:41