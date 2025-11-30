הדייל מחפש את בעליו של החתול המשוטט (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
השבת אבידה במטוס
משעשע: חתול נתפס מטייל בטיסה, הדייל עבר בין הנוסעים לחפש את בעליו | צפו
ביממה האחרונה פורסם תיעוד ביזארי ומשעשע מטיסה של חברת התעופה האמריקאית הזולה סאות'ווסט איירליינס | בתיעוד נראה הדייל אוחז בידיו חתול שנתפס משוטט בין המושבים במטוס ומחפש את בעליו של החתול האובד | אחרי שעבר בין הנוסעים במטוס נמצא סוף סוף בעל החתול | צפו בתיעוד (תעופה)
איציק אברהם
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
