העובדת השלישית שנעלמת

תעלומה בחברת התעופה הפקיסטנית: דיילת 'נעלמה' בקנדה בזמן עצירת ביניים 

דיילת של חברת התעופה פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס נעלמה בקנדה | הדיילת הגיעה בשבוע שעבר בטיסה לטורונטו  אך לא הופיעה לטיסת חזור | זוהי הפעם השלישית לאחרונה שאיש צוות בטיסת פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס נעלם בטורונטו (תעופה)

מטוס של פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס (צילום: עמוד הפייסבוק של החברה)

חברת התעופה הלאומית של פקיסטן, 'פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס' חוקרת מקרה נוסף של איש צוות תא הנוסעים שלא חזר מעצירת ביניים בנמל התעופה פירסון בטורונטו (YYZ) לאחר שעלה על טיסה סדירה משדה התעופה לאהור (LHE).

הדיילת הייתה חלק מהצוות שצוות לשני הקטעים של סבב הטיסה מפקיסטן לקנדה וחזור, אך לא התייצבה לתפקידה בטיסה חזרה ומאז ניתקה קשר עם חברת התעופה.

חברת התעופה PIA אישרה מאוחר יותר כי הצליחה ליצור קשר לרגע עם הדיילת, שדיווחה על "בעיות בריאותיות" לפני שניתקה את הקשר. חברת התעופה סיווגה כעת את המקרה כ"היעלמות בלתי חוקית" ונקטה בהליכים פנימיים בתגובה.

התקרית התרחשה ב-16 בנובמבר, בטיסה PK789 מלאהור (LHE) לטורונטו (YYZ). הדיילת הייתה צפויה לעלות על טיסת חזור PK798 ב-19 בנובמבר, אך לא הופיעה. לאחר שהקשר נותק, צוות התפעול העביר את המקרה והודיע ​​לרשויות, בהתאם לפרוטוקול המקובל.

על פי בלוגי התעופה, זוהי הפעם השלישית בשנה האחרונה שאיש צוות בטיסת פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס (PIA) נעלם בטורונטו.

במשך יותר מעשור, החברה חוותה מקרים רבים של דיילות שבחרו לא לחזור מעצירות ביניים בקנדה. דפוס זה עורר חששות בתוך חברת התעופה בגלל תדירותו ומכיוון שמסגרת המקלט של קנדה מאפשרת למבקשי מקלט להגיש תביעות לאחר שהיו במדינה.

החברה  הכריזה על שינויים בנהלים לפני מספר שנים כדי להפחית מקרים כאלה. התוכניות כללו שמירה זמנית של דרכוני הצוות במהלך עצירות ביניים ופיקוח הדוק יותר על בתי המלון. צעדים אלה לא הניבו את התוצאות הרצויות. אנשי צוות שמתכוונים להישאר מאחור מוצאים לעתים קרובות דרכים לעקוף את הפיקוח, כולל ויתור מוחלט על הדרכונים.

