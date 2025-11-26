כוחות החירום בסמוך למטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

שדה התעופה בווילנה נסגר לתנועה היום (רביעי) עד הערב בעקבות מטוס של חברת התעופה LOT שהחליק בזמן הנסיעה בדרכו לטרמינל בשל סופת שלגים עזה שפקדה את המדינה.

האירוע התרחש בסביבות השעה 13:43 כאשר מטוס Embraer E170STD (SP-LDK) של חברת התעופה הפולנית לוט סטה ממסלול הטקסי בשדה התעופה של וילנה (VNO) לאחר שנחת מוורשה (WAW). נוסעי טיסה LOT7ME ירדו מהמטוס בשלום אך המסלול בשדה התעופה של וילנה נסגר זמנית עד השעה 17:00.

המטוס על המסלול ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

"מסלול הטקסי" בנמל התעופה הוא מסלול הסעה (Taxiway), שמשמש להזזת מטוסים בין מסלול ההמראה והנחיתה לטרמינל, האנגרים או אזורים אחרים בשדה התעופה. המסלול אינו משמש להמראה או נחיתה, אלא לתנועה קרקעית. הוא מסומן בסימונים ייעודיים, המלמדים את הטייסים על כיוון התנועה הרצוי, מרחק ונקודות נחיתה