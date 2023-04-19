תושב ליטא התחזה לקברניט בחברת התעופה Avion Express, אשר מספקת מטוסים וצוותי טיסה לחברות תעופה גדולות כמו לוט ואיזיג'ט | הוא התקבל לעבודה באמצעות מסמכים מזויפים והטיס מאות נוסעים ברחבי אירופה במשך חודשים ארוכים | נמסר כי הטייס הושעה לאלתר מעבודתו | חברת התעופה הודיעה כי פתחה בבדיקה מקיפה (תעופה)
משיעוריו הנפלאים של הגאון רבי מנשה ישראל רייזמאן, אנו למדים מידע יקר מפנינים אודות אשת לוט הגברת עידית המפורסמת, אשר לדבריו זו "המצאה של הציונים" | והיכן ניתן למצוא את י"ב האבנים של קריעת ים סוף? (היסטוריה)