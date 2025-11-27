יממה לאחר סופת השלגים שפקדה את וילנה וכמעט האסון שאירע בשדה התעופה והביא לסגירתו לשעות רבות, היום (חמישי) פורסם תיעוד מרגעי האימה בשדה, כאשר המטוס של חברת התעופה LOT נראה 'משייט' על מרבד השלג, סוטה ממסלולו ונעצר בשל ערמת שלגים בצידי המסלול.

כזכור, שדה התעופה בווילנה נסגר לתנועה אמש עד הערב בעקבות מטוס של חברת התעופה LOT שהחליק בזמן הנסיעה בדרכו לטרמינל בשל סופת שלגים עזה שפקדה את המדינה.

האירוע התרחש בסביבות השעה 13:43 כאשר מטוס Embraer E170STD (SP-LDK) של חברת התעופה הפולנית לוט סטה ממסלול הטקסי בשדה התעופה של וילנה (VNO) לאחר שנחת מוורשה (WAW).

נוסעי טיסה LOT7ME ירדו מהמטוס בשלום אך המסלול בשדה התעופה של וילנה נסגר זמנית עד השעה 17:00.