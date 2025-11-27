כיכר השבת
רגעי הדרמה בשדה: המטוס 'שט' על השלג, סוטה ממסלולו ונעצר | תיעוד

יממה לאחר הדרמה בשדה התעופה שהביאה לסגירתו לשעות רבות, היום פורסם תיעוד מרגעי האימה בשדה, כאשר המטוס של חברת התעופה LOT נראה 'משייט' על מרבד השלג, סוטה ממסלולו ונעצר בשל ערמת שלגים בצידי המסלול | צפו בתיעוד (תעופה)

רגעי הדרמה בשדה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

יממה לאחר סופת השלגים שפקדה את וילנה וכמעט האסון שאירע בשדה התעופה והביא לסגירתו לשעות רבות, היום (חמישי) פורסם תיעוד מרגעי האימה בשדה, כאשר המטוס של חברת התעופה LOT נראה 'משייט' על מרבד השלג, סוטה ממסלולו ונעצר בשל ערמת שלגים בצידי המסלול.

כזכור, שדה התעופה בווילנה נסגר לתנועה אמש עד הערב בעקבות מטוס של חברת התעופה LOT שהחליק בזמן הנסיעה בדרכו לטרמינל בשל סופת שלגים עזה שפקדה את המדינה.

האירוע התרחש בסביבות השעה 13:43 כאשר מטוס Embraer E170STD (SP-LDK) של חברת התעופה הפולנית לוט סטה ממסלול הטקסי בשדה התעופה של וילנה (VNO) לאחר שנחת מוורשה (WAW).

נוסעי טיסה LOT7ME ירדו מהמטוס בשלום אך המסלול בשדה התעופה של וילנה נסגר זמנית עד השעה 17:00.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

