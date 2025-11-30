הנוסע הסמוי מטפס אל כן הגלגלים ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

"נוסע סמוי" נתפס על ידי צוות שדה התעופה כשהוא מטפס אל תא הגלגלים של מטוס שהחל בהמראה בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה באזור חליסקו במקסיקו ב-25 בנובמבר.

עד ראייה תיעד את הרגע המלחיץ שבו האיש טיפס על אחד מצמיגי המטוס אל לתוך תא הגלגלים, רגעים ספורים לפני שצוות שדה התעופה מיהר לעצור אותו.

התקרית התרחשה במסלול 29R כאשר מטוס האיירבוס A320 התכונן להמריא בטיסה 1332 לאקפולקו. בעוד שהצהרות רשמיות של רשויות שדה התעופה מתארות את התקרית כ"חדירה למסלול ההמראה", סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מראה את האדם מטפס ישירות לתוך תא הגלגלים של המטוס.

כלי תקשורת מקומיים מאשרים כי האיש נכנס לאזור המוגבל בצד האווירי וניגש למטוס בזמן שהחל בהמראה. אבטחת נמל התעופה עצרה במהירות את הפעילות, סגרה את המסלול ועצרה את הפורץ. שבע טיסות עוכבו כתוצאה מהשיבוש.

המטוס נבדק ומאוחר יותר קיבל אישור לחדש את הפעילות. הרשויות חוקרות כיצד האיש פרץ את אבטחת ההיקף ומה המניע, אם בכלל, הוביל אותו לנסות להיכנס לתא הגלגלים של המטוס, אזור הידוע כקטלני לנוסעים סמוכים עקב קור קיצוני וחוסר חמצן.

למרות היותם נדירים, נוסעים סמויים אינם חסרי תקדים, וידוע כי אנשים נוטלים סיכונים נוראיים כדי להימלט מארץ מולדתם. למרבה הצער, נוסעים סמוכים רבים לא ישרדו אפילו מסע קצר בתא הנחיתה, שם הטמפרטורה יכולה לצנוח במהירות לכ-50 מעלות צלזיוס בגובה שיוט מעל 30,000 רגל.