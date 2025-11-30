כיכר השבת
מה רבו מעשיך ה'

וואו: כך נראתה התפרצות הר הגעש באתיופיה בתיעוד מדהים מהמטוס

ימים אחדים לאחר התפרצות הר הגעש הרדום בצפון מזרח אתיופיה, התפרצות היסטורית שגרמה לשיבושי טיסות נרחבים, פורסם ברשתות החברתיות תיעוד מדהים של רגעי ההתפרצות - כפי שתועדו מתוך המטוס שטס מעל ההר | צפו בתיעוד (תעופה)

רגעי התפרצות הר הגעש (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ימים אחדים לאחר התפרצות הר הגעש חיילי גובי, הרדום בצפון‑מזרח אתיופיה, התפרצות היסטורית שגרמה לשיבושי טיסות נרחבים, פורסם ברשתות החברתיות תיעוד מדהים של רגעי ההתפרצות - פי שתועדו מתוך המטוס שטס מעל הר הגעש.

כזכור, הר הגעש התפרץ בשבוע שעבר ויצר ענן אפר עצום שהגיע לגובה של כ-14 ק"מ. העננים נישאו מזרחה, חצו את ים סוף, חצי האי ערב והגיעו עד הודו, והפריעו לפעילות אווירית באזור.

חברת התעופה Air India ביטלה 11 טיסות בימים שני ושלישי, לאחר ביצוע בדיקות זהירות למטוסים שחצו את אזורי ההשפעה של האפר. חברת Akasa Air ביטלה טיסות ליעדים במזרח התיכון, כולל אבו דאבי.

בנמל התעופה הבין-לאומי בדלהי בוטלו לפחות שבע טיסות ו-12 נוספות עוכבו, כאשר החברות ניסו להתאים את לוחות הזמנים למסלולי אוויר בטוחים יותר. ההפרעה השפיעה על עומס הטיסות באחד ממוקדי התעבורה האווירית העמוסים ביותר בהודו.

רשות התעופה האזרחית של הודו (DGCA), הוציאה אזהרה דחופה לכל חברות התעופה במדינה להימנע מאזורי האפר ולבצע התאמות בתכנון הטיסות, במסלולים ובצריכת הדלק. אפר וולקני מסוכן במיוחד למטוסים, מאחר שהוא עלול לפגוע במנועים, להגביל ראות ולחדור למערכות סינון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר