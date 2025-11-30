וואו: כך נראתה התפרצות הר הגעש באתיופיה בתיעוד מדהים מהמטוס

ימים אחדים לאחר התפרצות הר הגעש חיילי גובי, הרדום בצפון‑מזרח אתיופיה, התפרצות היסטורית שגרמה לשיבושי טיסות נרחבים, פורסם ברשתות החברתיות תיעוד מדהים של רגעי ההתפרצות - פי שתועדו מתוך המטוס שטס מעל הר הגעש.

כזכור, הר הגעש התפרץ בשבוע שעבר ויצר ענן אפר עצום שהגיע לגובה של כ-14 ק"מ. העננים נישאו מזרחה, חצו את ים סוף, חצי האי ערב והגיעו עד הודו, והפריעו לפעילות אווירית באזור.

חברת התעופה Air India ביטלה 11 טיסות בימים שני ושלישי, לאחר ביצוע בדיקות זהירות למטוסים שחצו את אזורי ההשפעה של האפר. חברת Akasa Air ביטלה טיסות ליעדים במזרח התיכון, כולל אבו דאבי.

בנמל התעופה הבין-לאומי בדלהי בוטלו לפחות שבע טיסות ו-12 נוספות עוכבו, כאשר החברות ניסו להתאים את לוחות הזמנים למסלולי אוויר בטוחים יותר. ההפרעה השפיעה על עומס הטיסות באחד ממוקדי התעבורה האווירית העמוסים ביותר בהודו.

ענקית הלואו קוסט תפצה נוסע בעשרות אלפי אירו בגלל כוס תה איציק אברהם | 26.11.25

רשות התעופה האזרחית של הודו (DGCA), הוציאה אזהרה דחופה לכל חברות התעופה במדינה להימנע מאזורי האפר ולבצע התאמות בתכנון הטיסות, במסלולים ובצריכת הדלק. אפר וולקני מסוכן במיוחד למטוסים, מאחר שהוא עלול לפגוע במנועים, להגביל ראות ולחדור למערכות סינון.