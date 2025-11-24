תיעוד ההתפרצות באתיופיה ( צילום: רשתות חברתיות )

הר הגעש חיילי גובי, הרדום בצפון‑מזרח אתיופיה, התפרץ באלימות הבוקר. הכל החל בסביבות השעה 8:30 (זמן מקומי), כאשר לפתע נשמע רעש אדיר ועמוד אפר עצום התרומם מהפסגה. ההתפרצות נחשבת לאחת ה"פעילויות הגעשיות יוצאות הדופן ביותר בהיסטוריה המתועדת של האזור".

הר הגעש, הנמצא באזור דנקיל המרוחק – אחד המקומות החמים והבלתי נגישים ביותר על פני כדור הארץ – שמר על היסטוריה של שתיקה. ואולם, ההתפרצות האחרונה שלו הייתה נפיצה ומלאת עוצמה. אנליסטים שעקבו אחר האירוע דיווחו על עמוד אפר מסיבי שנסק לגבהים משוערים של 13 עד 15 קילומטרים (כ-45,000 רגל). מגדלי האפר האדירים הללו החלו להיסחף מזרחה מעל הים האדום, ומשפיעים על חלקים מדרום-מערב חצי האי ערב, כולל תימן ועומאן.

תיעוד ההתפרצות מהחלל ( צילום: מסך )

פרופסור סיימון קארן, וולקנולוג, אישר באמצעות צילומי לוויין כי מדובר בשחרור משמעותי של גופרית דו-חמצנית (SO2), חומר המהווה אינדיקטור עיקרי לפעילות געשית נפיצה. מפלס מוגבר של SO2 מדגיש התפרצות קרובה שעלולה להוביל גם להיווצרות ערפיח געשי.

מרכז הייעוץ לאפר געשי בטולוז (VAAC) פרסם אזהרות לכלי טיס, כשהוא עוקב בדריכות אחר התפשטות האפר באזורים הסמוכים. בשל התנאים הקיצוניים והקושי לבצע תצפיות קרקעיות, הרשויות מנטרות את המצב מקרוב באמצעות נתוני לוויין, כאשר בשלב זה לא דווח על השפעות מיידיות.