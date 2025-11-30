טיסה של חברת התעופה KLM שהמריאה מנמל התעופה הבינלאומי של אטלנטה (ATL) לנמל התעופה סכיפהול (AMS) באמסטרדם נבלמה רגעים אחרי ההמראה בליל שלישי (25 בנובמבר 2025) לאחר שנוסע דיווח שראה נוסע חמוש, התקשר למוקד החירום ממושבו ופתח את יציאת חירום במהלך טיסה.

פתיחת מגלשת החירום אילצה חזרה מיידית לשער וביטול מלא של הטיסה. כל הנוסעים הוצאו מהמטוס והוזמנו מחדש לטיסות מאוחרות יותר. הרשויות אישרו כי לא נמצא נשק על הסיפון לאחר חיפוש בתא הנוסעים.

על פי הדיווחים, טיסה KL622 של KLM הייתה בדרכה להמראה כאשר נוסע בן 48, יוהנס ואן הירתום, טען בקול רם שראה נוסע אחר נושא אקדח, הצהרה שנשמעה על ידי מספר נוסעים שישבו בקרבת מקום.

על פי המשטרה, הדיילים הגיבו בתחילה לקריאה על "אדם חמוש". הצוות דיווח על ההפרעה המתגברת לבקרת התנועה האווירית, וכשהמטוס חזר לכיוון השער, האדם רץ לדלת יציאה.

עד שנוסעים בקרבת מקום ניסו לרסן אותו, הדלת כבר הייתה פתוחה, ומגלשת החירום נפתחה על אחד ממסלולי ההמראה של שדה התעופה.

המשטרה עלתה על המטוס לאחר שחנה ועצרה את ואן הירטום. חובשים בדקו אותו לפני שהשוטרים האשימו אותו בהתנהגות פלילית, נזק פלילי לרכוש מדרגה שנייה והפרעה לאמצעי אבטחה. הוא הועבר לכלא מחוז קלייטון, שם הוא נותר ללא ערבות.

הנזקים והעליות הכבדות

אפילו כאשר מגלשת חירום אינה ניזוקה, אריזה מחדש של מגלשת חירום יכולה לעלות כ -12,000 דולר. תיקון או החלפה מוסיפים משמעותית לסכום זה.

ההשפעה הכלכלית הגדולה יותר נובעת מהוצאת מטוס רחב גוף משירות, הזמנת מטוס טרנס-אטלנטי מלא, מתן לינה במלונות לנוסעים תקועים, התאמת זמני שירות הצוות וניהול שיבושים פתאומיים לאורך לוח הזמנים של חברת התעופה. אירועים כאלה יכולים להגיע יחד לעלויות של שש ספרות.