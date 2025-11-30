כיכר השבת
עונת החורף בעיצומה: מטוס החליק על מסלול ההמראה - כך תיעדו זאת הנוסעים

טיסת דלתא מדטרויט, החליקה הלילה ממסלול ההמראה בנמל התעופה באיווה, במהלך סופת שלגים | כל הנוסעים פונו בשלום ולא דווח על נפגעים | שדה התעופה נסגר עד לאישור המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה (NTSB) | הנוסעים על המטוס תיעדו את ההמתנה בשלג עד להגעת כוחות החירום (תעופה)

המטוס תקוע על המסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בזמן שבישראל ממתינים לגשם ולמטר, עונת החורף באירופה ובארצות הברית בעיצומה, וסופות השלג פוקדות מדינות רבות ומשבשות את פעילות החיים ותנועת שדות התעופה.

טיסה 5087 של דלתא מדטרויט, החליקה הלילה (בין שבת לראשון) ממסלול ההמראה בנמל התעופה הבינלאומי דה מוין (DSM), איווה, במהלך סופת שלגים. כל הנוסעים פונו בשלום ולא דווח על נפגעים. שדה התעופה נסגר עד לאישור המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה (NTSB). המטוס נותר על המסלול בלב השלג. הנוסעים על המטוס תיעדו את ההמתנה בשלג עד להגעת כוחות החירום.

בשבוע עבר היה זה מטוס של חברת LOT הפולנית שנחת בווילנה, לאחר טיסה מוורשה בקו LO771, החליק מהמסלול במהלך הסעתו לעמדת החניה. על פי הדיווח, צוותי השדה פינו את הנוסעים במהירות, הם הועברו לטרמינל, אספו את מטענם ועזבו את שדה התעופה ללא פציעות.

בעקבות האירוע נסגר מסלול ההמראות והנחיתות של נמל התעופה וילנה באופן זמני עד השעה 17:00, לצורך טיפול בתקרית ובדיקת תנאי השטח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

