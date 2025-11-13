תעשיית התעופה באירופה סוערת השבוע, לאחר שפורסם מקרה מטריד, במהלכו תושב ליטא, שהיה מוסמך לשמש רק כקצין משנה (First Officer) ולא להטיס כלי טייס, טס כקברניט לא פעם ולא פעמיים במשך מספר חודשים לפחות, כך דווח באתר התעופה "אירו טלגרף" (Aero Telegraph). חברת התעופה הודיעה כי פתחה בבדיקה מקיפה.

הטייס המתחזה טס בכל רחבי אירופה עבור חברת התעופה הליטאית "אוויון אקספרס" (Avion Express), חברת ליסינג ליטאית המספקת מטוסים וצוותי טיסה לחברות כמו LOT, easyJet ו־SunExpress, כשעל סיפון המטוסים היו מאות נוסעים.

לפי הדיווחים, הטייס - שזהותו טרם נחשפה - עבד בעבר בחברת Garuda Indonesia, אך הצליח להגיש מסמכים מזויפים שהציגו אותו כבעל הסמכה לקברניט. כך, הוא קיבל תפקיד בכיר על סיפון מטוסי Airbus A320 של החברה, והטיס מאות נוסעים ברחבי אירופה מבלי שהיה כשיר לכך.

דובר מטעם Avion Express מסר לכלי התקשורת כי “החברה נחשפה לאחרונה למידע לגבי ניסיונו המקצועי של אחד מעובדיה. מיד עם קבלת המידע, נפתחה חקירה פנימית שנמצאת כעת בעיצומה”. עוד נמסר כי הטייס הושעה לאלתר מעבודתו.

Avion Express הדגישה כי כל הליכי הגיוס שלה מתבצעים בהתאם לתקנות התעופה הבינלאומיות וכי “הבטיחות נותרה הערך העליון של החברה".