מראות קשים

עם חרטום שבור ודם על המטוס: כך נראתה פגיעת להקת ציפורים במהלך ההמראה

טיסה שהייתה בדרכה מלוב למצרים ביום שישי האחרון נפגעה מלהקת ציפורים במהלך ההמראה | המטוס עם 155 נוסעים פגע בלהקה גדולה במיוחד של ציפורים ששהו על המסלול | בעקבות האירוע הצוות החליט על חזרה מיידית ובטוחה לשדה בטריפולי | לא דווח על נפגעים (תעופה)

המטוס לאחר פגיעת העופות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

טיסה של חברת התעופה הלובית החדשה 'ברניק איירווייז' נאלצה לבטל את המראתה משדה התעופה הבינלאומי מיטיגה בטריפולי שבלוב לקהיר ביום שישי לאחר שלהקה של ציפורים התנגשה במטוס במהלך ההמראה. התקרית גרמה לרשויות להפסיק את הטיסה כאמצעי זהירות.

155 נוסעים היו על הטיסה. הרשויות אישרו כי כל הנוסעים ירדו בשלום, ולא דווח על נפגעים למרות שהמטוס ניזוק משמעותי, כך על פי מומחי תעופה ומקורות ניטור תעופה אזרחית מקומיים.

ברניק איירווייז הצהירה כי מטוס חלופי יופעל כדי להשלים את הטיסה, תוך הבטחת הפרעה מינימלית לנוסעים. הנוסעים שיבחו את המקצועיות של הצוות וצוות הקרקע בטיפול במצב החירום, ותיארו את התגובה כמהירה ובהתאם לפרוטוקולים התפעוליים שנקבעו.

חברת התעופה ברניק איירווייז הרגיעה את הציבור כי היא ממשיכה לפקח על נהלי הבטיחות וליישם סטנדרטים בינלאומיים של תעופה כדי למנוע מקרים דומים. עוד נמסר כי הנוסעים שנפגעו מהביטול מקבלים שירותים ומוצעים להם סידורים חלופיים כדי להגיע ליעדיהם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

