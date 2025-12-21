טיסה של חברת התעופה הלובית החדשה 'ברניק איירווייז' נאלצה לבטל את המראתה משדה התעופה הבינלאומי מיטיגה בטריפולי שבלוב לקהיר ביום שישי לאחר שלהקה של ציפורים התנגשה במטוס במהלך ההמראה. התקרית גרמה לרשויות להפסיק את הטיסה כאמצעי זהירות.

155 נוסעים היו על הטיסה. הרשויות אישרו כי כל הנוסעים ירדו בשלום, ולא דווח על נפגעים למרות שהמטוס ניזוק משמעותי, כך על פי מומחי תעופה ומקורות ניטור תעופה אזרחית מקומיים.

ברניק איירווייז הצהירה כי מטוס חלופי יופעל כדי להשלים את הטיסה, תוך הבטחת הפרעה מינימלית לנוסעים. הנוסעים שיבחו את המקצועיות של הצוות וצוות הקרקע בטיפול במצב החירום, ותיארו את התגובה כמהירה ובהתאם לפרוטוקולים התפעוליים שנקבעו.