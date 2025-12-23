כיכר השבת
"בהצלחה עם החייזרים"; הדיווח של הטייס שהותיר את פקחי הטיסה המומים

טייס מטוס פרטי בארה"ב דיווח לאחרונה על עצם מסתורי בצורת גליל קטן וכסוף שצף ליד כנף המטוס | "נראה שהוא עומד במקום", טען הטייס בקשר | איש הקשר במרכז הבקרה צחק ואמר: "בהצלחה עם החייזרים" (תעופה)

תמונה להמחשה (צילום: שאטרסטוק)

טייס מטוס פרטי דיווח לאחרונה על תגלית מבעיתה בזמן טיסה שביצע מעל רוד איילנד שבארה"ב.

הטייס אמר למרכז הבקרה האווירי בנמל התעופה הבינלאומי T.F. Green, כי עצם מסתורי בצורת גליל קטן וכסוף צף ליד כנף המטוס. "נראה שהוא עומד במקום", טען הטייס בקשר. "זה נראה כמו עצם מוזר, קטן, שאנחנו פשוט חלפנו לידו. גליל כסוף קטן. אתם יודעים מה זה יכול להיות?".

מפעילי מרכז הבקרה האווירי השיבו כי אין דיווחים אחרים על עצמים באותו אזור, ושאלו אם ייתכן שמדובר במזל"ט או בלון. הטייס השיב: "לא ראיתי כלום מחובר אליו. הוא פשוט צף שם. זה היה מדהים. אני לא יודע מה זה היה."

העצם נצפה סמוך לקצה הכנף הימנית של המטוס מדגם Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II בגובה של כ־3,500 רגל, צף לזמן קצר לצד המטוס ולאחר מכן נעלם מהתצפית.

ברקע נשמע צוות הקרקע מכנה את התקרית "מזעזעת", ואיש הקשר במרכז הבקרה צחק ואמר: "בהצלחה עם החייזרים." טייסים אחרים שהקשיבו לשידור הביעו את פליאתם, ואחד מהם אמר: "אני רוצה להאמין לו."

הסבר אפשרי לעצם המסתורי הוא כי מדובר בבלון מזג אוויר, אשר לעיתים נושא מטענים גליליים ויכול לרחף בגובה רב.

רשות התעופה הפדרלית (FAA) מסרה: "ה‑FAA מתעדת דיווחי UAP (עצמים מעופפים בלתי מזוהים) בכל פעם שטייס מדווח על כך למרכז בקרת תעופה. אם קיים תיעוד תומך, כגון נתוני ראדר, ה‑FAA משתפת זאת עם צוות ה‑UAP Task Force."

נמסר עוד כי מספר סוכנויות ממשלתיות ב מחזיקות בתוכניות או תהליכים משלהן לחקר ותיעוד עצמים מעופפים בלתי מזוהים, אך הן גם משתפות פעולה בנושא.

