רשות התעופה האזרחית של הונדורס (AHAC) דיווחה על תקרית שאירעה הלילה (בין שלישי לרביעי) בנמל התעופה הבינלאומי רמון ויאדה מוראלס שבעיר סן פדרו סולה.

על פי ההודעה, במהלך נחיתת מטוס מטען מסוג A330, איבד המטוס שליטה, כן הנחיתה הראשי סטה מהמסלול, עד שנעצר על הדשא מחוץ למסלול. בעקבות האירוע פעילות נמל התעופה שובשה חלקית.

כוחות ההצלה, כיבוי האש וצוותים טכניים הוזעקו מיד לזירה והפעילו את פרוטוקולי החירום. הרשות דיווחה כי לא היו נפגעים כתוצאה מהאירוע, ולא נגרם נזק לצדדים שלישיים. ברשות התעופה ציינו כי ממשיכים לבדוק את נסיבות האירוע.

על פי מידע ראשוני, התקרית התרחשה כאשר מטוס מדגם איירבוס A330-343 איבד שליטה במהלך הנחיתה על המסלול; בוצעה פנייה "לא תקינה" שהסתיימה בהחלקת המטוס מהמשטח המרוצף, והוא נעצר על הדשא הסמוך למסלול.