נסחף לתוך המים

בהלה בטיול: אבא ישראלי הציל את בנו ונעלם, חרדים הצטרפו לחיפושים

תייר ישראלי נעדר בקומפנגן שבתאילנד, אחרי שהציל את בנו מזרמים חזקים בים המקומי - ונסחף בעצמו | אל החיפושים הצטרפו גם מתנדבים מבית חב"ד המקומי ומשלחת ישראלית (בעולם)

בבית חב"ד המקומי אומרים תהלים, הערב (צילום: לפי סעיף 27א)

חיפושים נרחבים בקופנגן, אי מתויר בדרום תאילנד, אחר תייר ישראלי שנעלם בים המקומי אחרי שניסה להציל את בנו ונסחף בעצמו.

זה קרה היום (רביעי), בשעת צהרים, שעון מקומי. התייר, שגיא שמו, אב לארבעה, טייל עם משפחתו באחד מחופי העיר הטרופית. בנו בשלב מסוים נפל למים ונסחף פנימה בשל גלים חזקים.

האבא לא חשב פעמיים וקפץ אל המים במטרה להציל את בנו. הוא הצליח, וגרר את בנו בחזרה לכיוון החוף.

אלא שבשלב מסוים, בעודו מנסה להגיע בעצמו לחוף, נסחף אחורה בשל הגלים. הוא אף הספיק לצעוק לאשתו מרחוק שהוא בדרך, אבל כאמור נעלם.

חיפושים נרחבים כאמור מתבצעים אחריו מאז. אלה כוללים כוחות חירום מקומיים וישראליים, וגם מתנדבים מטעם בית חב"ד במקום - שמצטרפים למחפשים.

לפי שעה אין כל קצה חוט אחריו והחיפושים נמשכים, בהשתתפות מאות בני אדם. החיפושים מאתגרים בשל תנאי הים והמים השוצפים.

חוף ים באי קופנגן בתאילנד (צילום: shutterstock)

הרב דובי דייטש, שליח חב"ד לקופנגן, סיפר בשיחה עם ynet: "כרגע הקהילה הישראלית פה התגייסה לחיפושים וגם מקומיים עוזרים, המשטרה המקומית הביאה ציוד להיכנס איתו למים ולנסות לחפש, גם אנשים פרטיים באו עם ציוד. יש ניסיון לשבץ אנשים למשמרות חיפוש ולהגיע לאב ולאתרו".

ממשרד החוץ נמסר: "המקרה מוכר ומטופל על-ידי המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ ושגרירות ישראל בתאילנד, אלו נמצאים בקשר רציף וישיר עם המשפחה משאירע האירוע. שגרירות ישראל בתאילנד עומדת בקשר עם השלטונות בתאילנד ופועלת יחד איתם לקידום החיפושים. הוקם חמ"ל משותף עם המשפחה, הקהילה היהודית, הקהילה הישראלית שנמצאת במקום וחברת 'מגן'".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
מסכנים
נועה
2
ומה עם הילד? הספיקו להוציא אותו, או שנסחף עם האבא?
אבג
1
יש שם לתפילה? בבקשה, תשהיו בשורות טובות.
מישהו

