ה'הפתעה' במנוע המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
תקרית חריגה התרחשה בסוף השבוע בנמל התעופה הבינלאומי טאויואן בטייוואן, כאשר מטוס איירבוס A350-900 (מספר רישום B-18915) המופעל על ידי חברת התעופה צ'יינה איירליינס, "בלע" פסולת במנוע המטוס בזמן ההמראה ללוס אנג'לס.
במהלך הנסיעה על מסלול ההמראה, חדר גוף זר למנוע השמאלי של המטוס. התקרית תועדה בווידאו, ובה נראה הגוף הזר עטוף סביב להבי מאוורר המנוע.
הצוות כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית. לאחר הבדיקה, המטוס אושר לטיסה, והטיסה המריאה בעיכוב של כשעתיים.
מקור ה"גוף" טרם נקבע רשמית. רשויות שדה התעופה פתחו בחקירה כדי לקבוע כיצד בדיוק הגיע הגוף ליד מנוע המטוס.
