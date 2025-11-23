כיכר השבת
'נבלע' במנוע

המטוס נע על מסלול ההמראה - ואז זה קרה: ההפתעה שנשאבה למנוע | צפו

מטוס A350-900 של חברת התעופה צ'יינה איירליינס שהיה בדרכו מטאיוואן לנמל התעופה לוס אנג'לס בלע 'גוף פסולת זר' למנוע השמאלי שלו | צוות המטוס - שכבר החל בהמראה - כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית (תעופה)

ה'הפתעה' במנוע המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תקרית חריגה התרחשה בסוף השבוע בנמל התעופה הבינלאומי טאויואן בטייוואן, כאשר מטוס איירבוס A350-900 (מספר רישום B-18915) המופעל על ידי חברת התעופה צ'יינה איירליינס, "בלע" פסולת במנוע המטוס בזמן ההמראה ללוס אנג'לס.

במהלך הנסיעה על מסלול ההמראה, חדר גוף זר למנוע השמאלי של המטוס. התקרית תועדה בווידאו, ובה נראה הגוף הזר עטוף סביב להבי מאוורר המנוע.

הצוות כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית. לאחר הבדיקה, המטוס אושר לטיסה, והטיסה המריאה בעיכוב של כשעתיים.

מקור ה"גוף" טרם נקבע רשמית. רשויות שדה התעופה פתחו בחקירה כדי לקבוע כיצד בדיוק הגיע הגוף ליד מנוע המטוס.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

