'נבלע' במנוע המטוס נע על מסלול ההמראה - ואז זה קרה: ההפתעה שנשאבה למנוע | צפו מטוס A350-900 של חברת התעופה צ'יינה איירליינס שהיה בדרכו מטאיוואן לנמל התעופה לוס אנג'לס בלע 'גוף פסולת זר' למנוע השמאלי שלו | צוות המטוס - שכבר החל בהמראה - כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | ג' בכסלו | 23.11.25