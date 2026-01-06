כיכר השבת
שנתיים לרגעי הדרמה בשמיים: הקברניט  תובע את יצרנית המטוס בסכום עתק

קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של חברת אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור | כך נראו רגעי האימה במטוס | צפו בתיעוד (תעופה)

תיעוד רגעי האימה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שנתיים לאחר הדרמה שטלטלה את ענף התעופה העולמי, לאחר התנתקות דלת המטוס מסוג בואינג 737MAX בזמן טיסת אלסקה איירליינס AS1282, קברניט המטוס מגיש תביעת ענק נגד בואינג בעקבות התקרית החמורה.

קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום (Door Plug) במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור.

הקברניט, ברנדון פישר, הגיש את התביעה ב-30 בדצמבר 2025 לבית המשפט המחוזי במדינת אורגון (מחוז מולטנומה). לפי כתב התביעה, בואינג טענה באופן מכוון ושקרי כי פישר והקצין הראשון היו מעורבים בטעויות שתרמו לאירוע – טענות שפישר מכחיש מכל וכל.

בכתב התביעה נכתב בין היתר כי: "תגובתה של בואינג משקפת היעדר יושרה תאגידית, שהתבהרה עוד יותר בעקבות שורת כשלים חמורים ולעיתים קטלניים בייצור. פעולותיה של בואינג השפיעו באופן דרמטי ומשנה חיים על הקברניט, וסיכנו את הציבור הרחב".

התביעה מופנית גם נגד Spirit AeroSystems, קבלנית המשנה האחראית על ייצור גוף המטוס, בטענה לאחריות ישירה לכשל.

בנוסף, ארבעה דיילים מטיסה 1282 הגישו כבר באוגוסט 2025 תביעות נפרדות נגד בואינג. לטענתם, כתוצאה מהתנתקות הדלת והדקומפרסיה המהירה, הם סבלו מפגיעות פיזיות, נזק נפשי חמור, מצוקה רגשית ונזקים כלכליים.

רגעי האימה במטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

התקרית החמורה אירעה לאחר שפאנל במטוס התפוצץ במהלך הטיסה, מה שיצר חור בקיר המטוס. חרף חומרת האירוע שהתרחש במהלך טיסה 1282, לא דווח על פציעות חמורות של נוסעים.

בתמונות של מטוס הבואינג 737 מקס 9 של החברה ששותפו ברשתות החברתיות ניתן לראות חור שפעור בצד המטוס ונוסעים שעושים שימוש במסכות חמצן. עם זאת, הטייסים הצליחו להנחית את המטוס.

זמן קצר לאחר האירוע, הודיעה אלסקה איירליינס כי תקרקע את צי מטוסי הבואינג 737 מקס 9 שלה. גם יונייטד איירליינס, המפעילה הגדולה ביותר של המטוסים בארה"ב עם קרוב ל-80 מטוסים מדגם זה, קרקעה עשרות ממטוסי הבואינג שלה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

