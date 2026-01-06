שנתיים לאחר הדרמה שטלטלה את ענף התעופה העולמי, לאחר התנתקות דלת המטוס מסוג בואינג 737MAX בזמן טיסת אלסקה איירליינס AS1282, קברניט המטוס מגיש תביעת ענק נגד בואינג בעקבות התקרית החמורה.

קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום (Door Plug) במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור.

הקברניט, ברנדון פישר, הגיש את התביעה ב-30 בדצמבר 2025 לבית המשפט המחוזי במדינת אורגון (מחוז מולטנומה). לפי כתב התביעה, בואינג טענה באופן מכוון ושקרי כי פישר והקצין הראשון היו מעורבים בטעויות שתרמו לאירוע – טענות שפישר מכחיש מכל וכל.

בכתב התביעה נכתב בין היתר כי: "תגובתה של בואינג משקפת היעדר יושרה תאגידית, שהתבהרה עוד יותר בעקבות שורת כשלים חמורים ולעיתים קטלניים בייצור. פעולותיה של בואינג השפיעו באופן דרמטי ומשנה חיים על הקברניט, וסיכנו את הציבור הרחב".

התביעה מופנית גם נגד Spirit AeroSystems, קבלנית המשנה האחראית על ייצור גוף המטוס, בטענה לאחריות ישירה לכשל.

בנוסף, ארבעה דיילים מטיסה 1282 הגישו כבר באוגוסט 2025 תביעות נפרדות נגד בואינג. לטענתם, כתוצאה מהתנתקות הדלת והדקומפרסיה המהירה, הם סבלו מפגיעות פיזיות, נזק נפשי חמור, מצוקה רגשית ונזקים כלכליים.