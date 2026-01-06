שיבושי הטיסות בנמל התעופה סכיפהול באמסטרדם (AMS/EHAM) נמשכים גם היום (שלישי), עקב ערפל מתמשך, טמפרטורות מתחת לאפס והשפעות הצטברות שלג וקרח לאחרונה.

למרות כל האמצעים שננקטו, היום נרשמה ביטול של 415 טיסות (כ-34% מהטיסות המתוכננות). מאז יום שישי בוטלו בנמל התעופה מאות טיסות מדי יום בשל שלג, קרח וטמפרטורות קפואות.

סך ביטולי הטיסות עמד על 2,597 טיסות שנרשמו במשך שישה ימים, מה שפגע בפעילותן של חברות תעופה גדולות כמו KLM וגרם לעיכובים משמעותיים לאלפי נוסעים.