אלפי נוסעים נתקעו

נמל התעופה קפא: כ-2,600 טיסות בוטלו משדה התעופה באמסטרדם | תיעוד

מזג אוויר חורפי קיצוני גרם היום לשיבושים נרחבים בתנועת הטיסות, הרכבות והכבישים בהולנד, כאשר מאות טיסות בוטלו וכל תנועת הרכבות באזור אמסטרדם הושבתה לחלוטין | נמל התעופה סכיפהול באמסטרדם, מהעמוסים באירופה, ביטל עד כה כמעט 2,600 טיסות תוך ימים אחדים (תעופה)

המפלסות פועלות בשטח שדה התעופה סכיפהול באמסטרדם (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שיבושי הטיסות בנמל התעופה סכיפהול באמסטרדם (AMS/EHAM) נמשכים גם היום (שלישי), עקב ערפל מתמשך, טמפרטורות מתחת לאפס והשפעות הצטברות שלג וקרח לאחרונה.

למרות כל האמצעים שננקטו, היום נרשמה ביטול של 415 טיסות (כ-34% מהטיסות המתוכננות). מאז יום שישי בוטלו בנמל התעופה מאות טיסות מדי יום בשל שלג, קרח וטמפרטורות קפואות.

סך ביטולי הטיסות עמד על 2,597 טיסות שנרשמו במשך שישה ימים, מה שפגע בפעילותן של חברות תעופה גדולות כמו KLM וגרם לעיכובים משמעותיים לאלפי נוסעים.

השלג על המטוסים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

השלג שכיסה אזורים נרחבים במדינה שיתק גם את התחבורה היבשתית. הרכבות באזור אמסטרדם הושבתו, והתחבורה הציבורית נפגעה קשות במקומות רבים ברחבי הולנד. על פי התחזיות, השלג צפוי להימשך לאורך השבוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

שיקחו קורס קצר בשדה. תעופה של מונטריאול שממשיך לפעול גם כשיש עשרות סנטימטרים של שלג וגם במינוס עשרים וחמש מעלות
Jgg

