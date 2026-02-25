מהרגע להרגע: ענקית התעופה מבטלת את כל טיסותיה לישראל

חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה הערב (רביעי) על השעיה זמנית של טיסותיה בקו אמסטרדם-תל אביב, החל מ-1 במרץ. נכון לעכשיו, החברה לא ציינה מועד לחידוש הפעילות בקו לישראל.

בהודעה רשמית מסרה החברה כי היא מתאימה באופן שוטף את רשת הקווים הגלובלית שלה בהתאם לביקוש בשוק ולנסיבות תפעוליות. בשלב זה, לטענת החברה, אין היתכנות מסחרית או תפעולית להמשך הפעלת הקו לתל אביב.

בהתאם לכך החליטה KLM להשעות זמנית את פעילותה בקו. הנוסעים המושפעים מקבלים הודעה אישית ויוצעו להם אפשרויות לשינוי מועד הטיסה או לקבלת החזר כספי.

כזכור, בחודש שעבר כאשר האזור התחמם והיה חשש ממתקפה איראנית על ישראל, החברה ביטלה את טיסותיה לישראל וליעדים נוספים במזרח התיכון, בהם בירת סעודיה ריאד ודובאי. בהודעתה מסרה החברה כי הסיבה היא המצב במזרח התיכון, וכי הסיבה לביטול היא שיקולי זהירות בלבד.

KLM מסרה כי היא נמנעת כעת מהפעלת טיסות מעל המרחב האווירי של איראן, עיראק וישראל, וכן מעל אזורים נוספים במפרץ הפרסי, ולכן אינה מסוגלת להפעיל את הקווים האמורים.