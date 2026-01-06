שברי טורבינת המנוע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
אירוע חמור וחריג אירע בסוף השבוע האחרון, כאשר מטוס Airbus A320-200 של חברת EasyJet, שהמריא ממילאנו מלפנסה (MXP), חווה כשל במנוע מספר 2 במהלך ההנמכה לשדה התעופה למציה טרמה (SUF) בדרום איטליה.
על פי תיעוד מהקרקע, ניתן לראות את שברי שלבי הטורבינה של מנוע ה-CFM56-5B, מה שמעיד על כשל משמעותי במנוע. בשלב זה טרם אושר האם מדובר בכשל Contained (שברים נשארו בתוך מעטפת המנוע) או Uncontained (שברים נפלטו החוצה).
צוות הטיסה פעל על פי נהלי החירום, שמר על שליטה מלאה במטוס והצליח לבצע נחיתה בטוחה, עד לעצירה מלאה על המסלול.
0 תגובות