כך זה נראה | תיעוד אירוע חריג: מטוס עמוס נוסעים נאלץ לבצע נחיתת חירום עקב כשל חמור במנוע מטוס Airbus A320-200 של חברת EasyJet, שהמריא ממילאנו מלפנסה, חווה כשל במנוע מספר 2 במהלך ההנמכה לשדה התעופה למציה טרמה בדרום איטליה | על פי תיעוד מהקרקע, ניתן לראות את שברי שלבי הטורבינה של המנוע, מה שמעיד על כשל משמעותי במנוע (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 16:30