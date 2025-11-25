הרשות לחקירת תאונות אוויריות של הונג קונג פרסמה היום (שלישי) את הדוח הראשוני על אירוע ההתרסקות של מטוס המטען מסוג בואינג 747-400F של חברת Air ACT שאירע ב-20 באוקטובר 2025.

כזכור, המטוס יצא משליטה במהלך הנחיתה בשדה התעופה בהונג קונג, פגע ברכב אבטחה, פרץ את גדר שדה התעופה והידרדר אל הים. ארבעת אנשי הצוות חולצו ללא פציעות משמעותיות, אך המטוס נהרס כליל ושני עובדי קרקע נהרגו.

על פי הדוח, המטוס ביצע את הטיסה כאשר מנוע מספר 4 היה במצב "reverse inoperative" – מצב שבו דחף אחורי אינו זמין. לאחר נגיעה במסלול ה-speed brakes הופעלו כרגיל, אך בתוך שניות מנוע מספר 4 עבר להאצה קדימה, הגיע ל-90% N1 ובהמשך טיפס ל-106–107% N1, כלומר נתן דחף קדימה במקום בלימה.

במקביל, מערכות הדחף האחורי במנועים 2 ו-3 נפתחו ונסגרו לסירוגין, אולם מערכת הבלימה האוטומטית נותקה והקברניט עבר לבלימה ידנית. בשלב זה המטוס כבר החל לסטות ימינה, יצא מהמסלול, פגע ברכב אבטחה בזמן פעילותו בשטח השדה ופרץ את גדר נמל התעופה לפני שנחת במים.

החוקרים מציינים כי נדרשת בדיקה מעמיקה של מערכות הדחף, מצב תחזוקת המנועים, מערכת הבלימה, מנגנוני השליטה בדחף הקדמי והאחורי, וכן ניתוח של מהירות, מרחק בלימה ומשקל המטוס בעת הנחיתה. כמו כן תיבדק נוכחותו ותנועתו של רכב האבטחה בעת האירוע.

הדוח הראשוני מציג תמונה מדאיגה של כשל מערכת חמור דווקא ברגע הקריטי ביותר בטיסה. חקירת העומק ממשיכה וצפויה להתמקד בסיבות לכשל של מנוע מספר 4 ובהחלטה להפעיל את המטוס כאשר מערכת הדחף האחורי הייתה לא תקינה.