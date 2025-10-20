כיכר השבת
שניים נהרגו

דרמה בהונג קונג: מטוס מטען החליק מהמסלול בזמן הנחיתה - ישירות לים | צפו

מטוס משא אמירותי החליק הלילה בעת שביצע נחיתה במסלול הצפוני בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג, לאחר שפגע בכלי רכב ששהה על המסלול | לאחר הפגיעה, כלי התחבורה לא הצליח לעצור ונחת באופן חלקי בתוך המים | על פי הדיווחים בכלי תקשורת מקומיים, שני עובדי נמל התעופה נהרגו בתאונה (תעופה)

המטוס בים לאחר ההחלקה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מטוס מטען, בן 32 שנים, מסוג בואינג 747-481BDSF (TC-ACF) של חברת Air ACT (חברה טורקית המפעילה טיסות בשירות Emirates SkyCargo) נחת הלילה (שני) בנמל התעופה הבינלאומי הונג קונג (HKG) והחליק מהמסלול לאחר הפגיעה ברכב שירות קרקעי.

האירוע התרחש בשעה 03:53 לפנות בוקר (שעון מקומי), כאשר טיסה EK9788 הגיעה מדובאי (DWC) לאחר כ-7 שעות טיסה. במהלך הבלימה, המטוס סטה שמאלה, פגע ברכב שירות וגלגלו האחורי נתלש. המטוס נעצר עם חרטום תלוי מעל קיר הים בצד המסלול.

על פי הדיווחים, שני אנשי צוות קרקע שהיו ברכב נפגעו אנושות, אחד מהם נהרג במקום, והשני פונה לבית החולים במצב קשה ומותו נקבע מאוחר יותר. ארבעת אנשי צוות המטוס נחלצו ללא פגע.

המטוס בים לאחר ההחלקה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שני ההרוגים, בני 30 ו-41 תחילה נעדרו לאחר שככל הנראה שהו בתוך כלי הרכב - שמעוצמת הפגיעה נדחף גם הוא לתוך המים. לאחר כשעתיים וחצי הם הוצאו מהמים ללא רוח חיים.

כתוצאה מהתאונה הקשה המסלול הצפוני של שדה התעופה נסגר זמנית, אם כי נמל התעופה עצמו ממשיך לפעול. דובר משרד התחבורה המקומי מסר כי נפתחה חקירה בנושא. 

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

