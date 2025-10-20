המטוס בים לאחר ההחלקה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מטוס מטען, בן 32 שנים, מסוג בואינג 747-481BDSF (TC-ACF) של חברת Air ACT (חברה טורקית המפעילה טיסות בשירות Emirates SkyCargo) נחת הלילה (שני) בנמל התעופה הבינלאומי הונג קונג (HKG) והחליק מהמסלול לאחר הפגיעה ברכב שירות קרקעי.

האירוע התרחש בשעה 03:53 לפנות בוקר (שעון מקומי), כאשר טיסה EK9788 הגיעה מדובאי (DWC) לאחר כ-7 שעות טיסה. במהלך הבלימה, המטוס סטה שמאלה, פגע ברכב שירות וגלגלו האחורי נתלש. המטוס נעצר עם חרטום תלוי מעל קיר הים בצד המסלול. על פי הדיווחים, שני אנשי צוות קרקע שהיו ברכב נפגעו אנושות, אחד מהם נהרג במקום, והשני פונה לבית החולים במצב קשה ומותו נקבע מאוחר יותר. ארבעת אנשי צוות המטוס נחלצו ללא פגע.

שני ההרוגים, בני 30 ו-41 תחילה נעדרו לאחר שככל הנראה שהו בתוך כלי הרכב - שמעוצמת הפגיעה נדחף גם הוא לתוך המים. לאחר כשעתיים וחצי הם הוצאו מהמים ללא רוח חיים.

כתוצאה מהתאונה הקשה המסלול הצפוני של שדה התעופה נסגר זמנית, אם כי נמל התעופה עצמו ממשיך לפעול. דובר משרד התחבורה המקומי מסר כי נפתחה חקירה בנושא.