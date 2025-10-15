חברת התעופה האמירתית אתיחאד אירווייז, ששמרה על פעילותה המסחרית לישראל כמעט ללא הפסקה גם בתקופת המלחמה, מכריזה על תגבור משמעותי בקו המקשר בין תל אביב לאבו דאבי.

החל מה-1 בדצמבר, החברה תעבור מ-4 טיסות יומיות ל-5 טיסות יומיות - גידול של כ-25% בתדירות הקו. המהלך צפוי להשפיע לטובה על מחירי הטיסות ליעדים מבוקשים במזרח הרחוק, ובראשם בנגקוק, זנזיבר, קראבי, צ'אנג מאי, האנוי וטייפה.

המהלך נועד לחזק את פעילותה של Etihad Airways, המיוצגת על ידי ממן אוויאשיין בישראל, ולשפר את אפשרויות הקישור מנמל הבית באבו דאבי ליעדים מרכזיים במזרח הרחוק.

הטיסה החמישית, שכבר ניתנת להזמנה במערכות תופעל באמצעות מטוס Airbus A321neo ובו 188 מושבים. לוח הזמנים החדש כולל טיסה מתל אביב (EY0610) בשעה 06:20 שתנחת באבו דאבי בשעה 11:15, וטיסת חזור מאבו דאבי (EY0609) בשעה 02:45 שתנחת בישראל בשעה 04:35.

במחלקת הפרימיום: לא תאמינו על מה חברת התעופה הזו גובה תוספת תשלום איציק אברהם | 19:06

יצויין, כי מאז ה-7 באוקטובר 2023, בזמן שחברות תעופה רבות הקפיאו או צמצמו את פעילותן לישראל, בעקבות מלחמת ״חרבות ברזל״, Etihad Airways הייתה מהבודדות שהמשיכו לטוס כמעט ללא הפסקה, ובחודשים שלאחר מכן הפכה כאמור לאחת הבולטות בנתב"ג - גם במספר הטיסות, גם בנוכחות התפעולית.

רק במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה האזרחית הטיסה Etihad Airways כ-208 אלף נוסעים ישראלים, נתון שמציב אותה במקום השמיני מבין כל חברות התעופה הפעילות בנתב"ג.